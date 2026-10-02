Минимальная пенсия в октябре: кому из украинцев гарантируют почти 13 000 грн

Пожилая женщина и мужчина. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года особая категория граждан сможет получить усиленную государственную гарантию в виде повышенной минимальной пенсии. Ожидается, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит почти 13 000 грн, тогда как обычная минимальная выплата по возрасту составляет 2 595 грн.

О том, кто и при каких условиях может рассчитывать на повышенные выплаты, пишет издание Новини.LIVE.

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Кто имеет право на повышенную минимальную пенсию в октябре

Согласно информации ПФУ, в рамках выполнения обязательств по дополнительной социальной защите предоставляется ежемесячная адресная финансовая помощь членам семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Фонд начисляет усиленную поддержку для следующих категорий граждан:

Для нетрудоспособных лиц, чьи родственники погибли, защищая страну; Для детей погибших военных, если вместо пенсии они получают государственную помощь.

Весной 2026 года для таких категорий населения существенно повысили минимальный гарантированный размер помощи. Согласно решению правительства, такие граждане должны получать не менее 12 810 грн, тогда как в прошлом году размер выплат составлял 8 000 грн.

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Рассчитывать на повышенную минимальную пенсионную помощь могут все нетрудоспособные члены семьи. В списке:

родители погибшего военнослужащего;

супруга/супруг;

ребенок.

В то же время предусмотрена усиленная поддержка в случае, если пенсия была назначена для двух и более человек в семье, кроме нетрудоспособных родителей, жен и мужей, а социальная выплата — для двух и более детей погибших на фронте военнослужащих.

При таких обстоятельствах минимальная сумма финансовой поддержки начинается с 10 020 грн, предусмотренных для каждого члена семьи. В 2025 году при аналогичных обстоятельствах начисляли не менее 6 100 грн.

В дальнейшем соответствующие повышенные суммы будут подлежать ежегодной индексации.

"Указанные размеры выплат ежегодно, начиная с 1 марта 2027 года, будут индексироваться с применением коэффициента увеличения, определяемого в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — говорится в сообщении фонда.

Какие документы необходимы для назначения повышенной пенсии

В случае потери защитника его родственники должны обратиться в Пенсионный фонд для оформления пособия. Для этого необходимо подать заявление установленной формы на назначение пенсии вместе с документами одним из двух способов:

Лично в любом отделении ПФУ, Центре предоставления административных услуг;

Удаленно через сайт услуг Пенсионного фонда.

В частности, необходимо будет подтвердить родственные связи с погибшим защитником и право на государственную поддержку. ПФУ примет решение о назначении соответствующего пособия на основании следующих представленных документов:

Заявления о назначении пенсии в случае потери кормильца;

Паспорта и идентификационного кода;

Свидетельства о заключенном браке;

Свидетельства о смерти военнослужащего;

Справки из части, где служил погибший/выписки из приказа с описанием обстоятельств смерти;

Документа с указанием состава семьи;

Справки, подтверждающие нахождение на содержании;

Реквизитов банковского счета (IBAN).

Также иногда требуется акт расследования несчастного случая, если смерть наступила в связи с ранением, контузией или увечьем во время боевых действий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд Украины может не зачесть стаж при оформлении пенсии. В основном это может произойти в связи с отсутствием в трудовой книжке записей о периодах работы, неточными записями или отсутствием данных в реестрах. Однако отсутствие информации в трудовой книжке не всегда ставит точку в вопросе стажа. Известно, какие еще документы могут подтвердить факт работы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что новые госслужащие не получают спецпенсии в размере 90%. Несколько лет назад их перевели на общую систему страхования, однако гарантировали выплату в размере 60% только тем, у кого стаж службы составляет от 10 или 20 лет в зависимости от даты. Спецпенсия в размере 90% предоставляется только тем, кто получал ее до мая 2016 года.