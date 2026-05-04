Максимальные пенсии в Украине в мае: кто имеет право и какие предусмотрены ограничения

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года в Украине будут действовать ограничения на максимальные пенсии, которые предусмотрены для нескольких категорий граждан. Речь идет о так называемых коэффициентах понижения, введенных на период действия военного положения.

О том, какие суммы и кто из пенсионеров будет получать самые большие пенсии в мае, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете-2026".

Право на максимальные пенсии в Украине в мае

Законодательство для некоторых категорий лиц предусматривает право на получение так называемых "специальных пенсий". Их назначают за особые условия работы во время трудовой деятельности, среди которых: труд в условиях, опасных для здоровья, служба в силовых структурах, работа в государственных учреждениях. Пенсионные выплаты для них предоставляют по другому порядку, по сравнению с классической пенсией по возрасту.



В список тех, кто получает пенсии по спецзаконам, входят:

Судьи — право на пенсию регулирует закон "О судоустройстве и статусе судей"; Прокуроры — выплаты предоставляют по закону "О прокуратуре"; Ликвидаторы аварии на ЧАЭС — назначение пенсии регулирует закон "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС"; Силовики (военные, работники полиции, СБУ, ГБР и другие) — право на пенсию регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"; Госслужащие до проведения реформы и другие.

Согласно правилам законодательства, максимальная пенсия по спецзаконам начисляется в размере 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Размер соответствующего показателя в 2026 году вырос до 2 595 грн, а потому максимальная пенсионная выплата равна 25 950 грн.

Однако в связи с решением правительства на ежемесячные выплаты по специальным законам установлены определенные лимиты на время войны.

Читайте также:

Ограничения по спецпенсиям в 2026 году

Согласно закону о госбюджете, в этом году в дальнейшем актуальны ограничения для граждан с самой высокой ежемесячной выплатой. Лимиты не применят только к пенсиям тех, кто воюет на фронте или был участником защиты страны от агрессии России, начиная с 2014 года.

Ограничение не распространяется на базовую составляющую пенсии до 10 прожиточных минимумов, а на излишек. В мае будут применять такие понижающие коэффициенты:

0,5 (то есть 50% от части) — к части, превышающей 10 прожиточных минимумов, но не более 11;

0,4 (40% от части) — к части, превышающей 11 прожиточных минимумов, но не более 13;

0,3 (30% от части) — к части, превышающей 13 прожиточных минимумов, но не более 17;

0,2 (20% от части) — к части, превышающей 17 прожиточных минимумов, но не более 21;

0,1 (10% от части) — к сумме, которая превышает 21 прожиточный минимум.

Таким образом, даже если гражданину положена очень высокая пенсия, фактический размер выплаты будет ограничен в рамках понижающих коэффициентов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что неработающие военные пенсионеры имеют право на доплату в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 297 грн). Выплаты начисляются в случае, если они содержат нетрудоспособных членов семьи.

Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях граждане могут рассчитывать на пенсию в 10 000 грн. На основе подсчета, для женщины, которая выходит на пенсию по общим правилам в 60 лет с 33 годами стажа, официальный доход должен составлять около 28 000 грн.