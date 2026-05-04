Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Максимальные пенсии в Украине: кто получит выше 25 950 грн в мае

Максимальные пенсии в Украине: кто получит выше 25 950 грн в мае

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 06:10
Максимальные пенсии в Украине в мае: кто имеет право и какие предусмотрены ограничения
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года в Украине будут действовать ограничения на максимальные пенсии, которые предусмотрены для нескольких категорий граждан. Речь идет о так называемых коэффициентах понижения, введенных на период действия военного положения.

О том, какие суммы и кто из пенсионеров будет получать самые большие пенсии в мае, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете-2026".

Право на максимальные пенсии в Украине в мае

Законодательство для некоторых категорий лиц предусматривает право на получение так называемых "специальных пенсий". Их назначают за особые условия работы во время трудовой деятельности, среди которых: труд в условиях, опасных для здоровья, служба в силовых структурах, работа в государственных учреждениях. Пенсионные выплаты для них предоставляют по другому порядку, по сравнению с классической пенсией по возрасту.

В список тех, кто получает пенсии по спецзаконам, входят:

  1. Судьи — право на пенсию регулирует закон "О судоустройстве и статусе судей";
  2. Прокуроры — выплаты предоставляют по закону "О прокуратуре";
  3. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС — назначение пенсии регулирует закон "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС";
  4. Силовики (военные, работники полиции, СБУ, ГБР и другие) — право на пенсию регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
  5. Госслужащие до проведения реформы и другие.

Согласно правилам законодательства, максимальная пенсия по спецзаконам начисляется в размере 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Размер соответствующего показателя в 2026 году вырос до 2 595 грн, а потому максимальная пенсионная выплата равна 25 950 грн.

Однако в связи с решением правительства на ежемесячные выплаты по специальным законам установлены определенные лимиты на время войны.

Читайте также:

Ограничения по спецпенсиям в 2026 году

Согласно закону о госбюджете, в этом году в дальнейшем актуальны ограничения для граждан с самой высокой ежемесячной выплатой. Лимиты не применят только к пенсиям тех, кто воюет на фронте или был участником защиты страны от агрессии России, начиная с 2014 года.

Ограничение не распространяется на базовую составляющую пенсии до 10 прожиточных минимумов, а на излишек. В мае будут применять такие понижающие коэффициенты:

  • 0,5 (то есть 50% от части) — к части, превышающей 10 прожиточных минимумов, но не более 11;
  • 0,4 (40% от части) — к части, превышающей 11 прожиточных минимумов, но не более 13;
  • 0,3 (30% от части) — к части, превышающей 13 прожиточных минимумов, но не более 17;
  • 0,2 (20% от части) — к части, превышающей 17 прожиточных минимумов, но не более 21;
  • 0,1 (10% от части) — к сумме, которая превышает 21 прожиточный минимум.

Таким образом, даже если гражданину положена очень высокая пенсия, фактический размер выплаты будет ограничен в рамках понижающих коэффициентов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что неработающие военные пенсионеры имеют право на доплату в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 297 грн). Выплаты начисляются в случае, если они содержат нетрудоспособных членов семьи.

Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях граждане могут рассчитывать на пенсию в 10 000 грн. На основе подсчета, для женщины, которая выходит на пенсию по общим правилам в 60 лет с 33 годами стажа, официальный доход должен составлять около 28 000 грн.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации