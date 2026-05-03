Главная Финансы Право на надбавку к пенсии в 570 грн в мае: ПФУ уточнил нюанс

Дата публикации 3 мая 2026 06:10
Право на доплату: кто получит повышение к пенсии в 570 в мае
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года некоторым украинским гражданам пожилого возраста начислят индивидуальные повышения к пенсиям. Для получения права на соответствующие доплаты необходимо соответствовать определенным критериям.

О том, при каких условиях начислят доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому предусмотрено повышение к пенсии в мае

Как рассказали в Пенсионном фонде, по инициативе президента гражданам более солидного возраста предусмотрены специальные компенсации — от 300 до 570 грн. На них можно рассчитывать, достигнув определенных возрастных рубежей.

Среди ключевых условий получения "возрастных" доплат к пенсии:

  • размер общей пенсионной выплаты (по состоянию на 2026 год) — не должен превышать 10 340 грн;
  • достижение соответствующего возрастного порога — 70, 75 и 80 лет.

В вышеуказанную ежемесячную сумму пенсионной выплаты могут входить надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, сумма индексации, ежемесячная компенсация в случае потери кормильца вследствие катастрофы на ЧАЭС, другие доплаты к пенсии, установленные законодательством.

В зависимости от возраста украинцам предусмотрены:

  • если исполнилось 70 лет (до 75 лет) — дополнительная сумма к пенсии в размере 300 грн;
  • если исполнилось 75 лет (до 80 лет) — 456 грн;
  • если исполнилось 80 лет и выше — 570 грн.

Однако в ПФУ уточнили важный нюанс: вышеперечисленные суммы в случае достижения 75 и 80 лет — не плюсуются. Начисляется только разница между ними, а потому "на руки" граждане получат не 456 грн по достижении 75-летнего возраста, а лишь 156 грн (к имеющимся 300 грн), не 570 грн, а 114 грн к предыдущей сумме.

Необходимо ли специально обращаться в ПФУ

По информации фонда, если человеку в мае исполнится 70, 75 и 80 лет, компенсацию "за возраст" начислят автоматически.

Учитывая это, специально обращаться в отдел Пенсионного фонда за назначением соответствующей доплаты к пенсии нет необходимости.

По правилам, начисление соответствующей надбавки произойдет с даты достижения соответствующего возраста, а не с начала месяца.

Если день рождения пенсионера 1 числа, то получит полную сумму надбавки вместе с пенсией с этой даты. Однако если родился, например, 15 числа, то сможет рассчитывать на доплату к пенсии в первый месяц только с этой даты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году несколько категорий пенсионеров могут получить различные доплаты к пенсиям от 23% до 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В ПФУ уточнили, какие надо иметь справки для права на дополнительные суммы.

Еще Новини.LIVE писали, что в этом году Кабмин расширил основания для права на доплату к пенсии в около 2600 грн. Дополнительная государственная поддержка предусмотрена для тех, кто жил на радиационно загрязненных территориях. Изменения должны усилить права на доплату для неработающих пенсионеров.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
