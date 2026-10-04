Пенсионерам 1956 и 1946 годов рождения предусмотрены доплаты: какие суммы

Пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE.

В октябре в Украине граждане 1956–1946 годов рождения, которым начисляются небольшие пенсии, смогут получить дополнительные выплаты. Речь идет о предоставлении компенсационных доплат в рамках президентской программы. Важно, чтобы общая сумма пенсионных выплат вместе со всеми доплатами не превышала определенную сумму.

О том, какие надбавки предусмотрены, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право на доплаты к пенсиям в октябре

В Украине пенсионная система регулируется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В то же время постановлением № 168 Кабинета Министров от 24 февраля 2023 года предусмотрены доплаты лицам пожилого возраста. Соответствующие денежные компенсации были инициированы президентом.

Речь идет о начислении возрастных надбавок (ежемесячных компенсационных выплат) пенсионерам, которым исполнилось более 70 лет.

Читайте также:

Размеры компенсационных выплат к пенсиям

Всего предусмотрены три вида надбавок, привязанных к возрасту граждан: с 70, 75 и 80 лет. Учитывая это, получить выплаты в 2026 году смогут те, кто родился в 1946–1956 годах.

Речь идет о начислении следующих дополнительных сумм:

Доплата в размере 300 грн — для тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет; Надбавка в размере 456 грн — для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет; Доплата в размере 570 грн — для тех, кто достиг 80 лет.

Нюансы предоставления возрастных доплат к пенсиям

Соответствующие денежные компенсации для поддержки граждан пожилого возраста назначаются независимо от следующих факторов:

Вида получаемой пенсии;

закона, в соответствии с которым она назначена;

наличия определенного стажа.

Учитывая это, рассчитывать на начисление компенсаций смогут все украинцы, которым выплачивают пенсию по возрасту, выслуге лет или по инвалидности.

Ключевым препятствием в праве на выплаты является размер назначенной пенсии. Общая сумма вместе со всеми доплатами, повышениями и дополнительными пенсиями не должна превышать размер средней заработной платы в стране, зафиксированной по состоянию на 2020 год. Речь идет о сумме в 10 340 грн.

Согласно правилам, специального обращения для оформления возрастных компенсаций не требуется, ведь гражданам начисляют такие доплаты автоматически.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких основаниях ПФУ может назначить гражданам пожизненные пенсии. Право на такие выплаты зависит от ряда факторов. В частности, их могут назначить при достижении пенсионного возраста, при наличии достаточного стажа, группы инвалидности или особых условий службы/деятельности.

Также Новини.LIVE писали, что в Пенсионном фонде уточнили, кому предусмотрена доплата в размере 35% от прожиточного минимума. На такую выплату могут претендовать одинокие родители в случае воспитания от пяти детей до 6-летнего возраста. Такое может произойти в случае смерти матери или лишения родительских прав. Пенсия за особые заслуги предоставляется также за такое же количество усыновленных детей.