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Главная Финансы Пенсионные надбавки: сколько доплачивают тем, кому 65+

Пенсионные надбавки: сколько доплачивают тем, кому 65+

Ua ru
15 октября 2026 06:10
Пенсии в Украине: какие гарантируют выплаты гражданам в возрасте 65+ в октябре
Пожилые люди. Фото: Freepik

В октябре 2026 года граждане в возрасте старше 65 лет получат гарантированные надбавки к базовым суммам пенсионных выплат. На такие выплаты смогут рассчитывать те, у кого пенсии не соответствуют минимально утвержденным нормам, но у кого есть достаточный страховой стаж.

О том, какие надбавки будут предоставлены пенсионерам, рассказывают Новини.LIVE.

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Когда 65-летние могут претендовать на доплаты к пенсиям

Как пояснили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), гражданам, достигшим 65-летнего возраста, государство гарантирует минимальный размер пенсии. Если по каким-либо причинам суммы не соответствуют утвержденным требованиям, то предусмотрены доплаты.

Соответствующий вопрос регулирует часть 2 статьи 28 закона № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этой статье, пенсия по возрасту для 65-летних граждан должна составлять не менее 40 % от минимального уровня заработной платы, установленного Государственным бюджетом на 2026 год, и не меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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Воспользоваться такими правами могут пенсионеры, которые не работают, но имеют значительный официальный трудовой стаж. Согласно правилам, перерасчету подлежат выплаты при следующих условиях:

  1. Граждане достигли 65-летнего возраста;
  2. получают пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (пенсия по возрасту, пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности, пенсия в случае потери кормильца);
  3. Имеется страховой стаж: у мужчин — не менее 35 лет, у женщин — не менее 30 лет;
  4. Сумма пенсии по возрасту с доплатами до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы, предусмотренной законом "О государственном бюджете".

Согласно условиям, ПФУ может пересмотреть выплаты для работающих пенсионеров на основе официально утвержденного показателя заработной платы исключительно после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Какие выплаты гарантируют пенсионерам 65+

Согласно информации Пенсионного фонда, поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата повысилась с 8 000 до 8 647 грн, то, соответственно, гарантированная пенсионная выплата по возрасту для таких категорий пенсионеров должна составлять 3 458 грн (8 647,00 грн × 40 %).

В то же время с марта фактическая минимальная пенсионная выплата для граждан, достигших 65 лет (при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин), с учетом доплаты, определенной правительственным постановлением "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году", выросла до 4 213 грн.

Пенсионные выплаты таким категориям ПФУ пересмотрел автоматически, без необходимости личного обращения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году некоторым украинцам с особым статусом начислят более высокую специальную доплату к пенсии, ведь показатель, от которого она зависит, планируют увеличить. Речь идет о выплате ПФУ дополнительной ежемесячной суммы в размере 720 грн. Такую надбавку назначают автоматически при оформлении пенсии по возрасту.

Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях Пенсионный фонд может выплачивать пенсию в размере 12 000 грн в этом году. ПФУ может выплачивать такие суммы, если пенсионеры будут соответствовать двум требованиям: по длительности стажа и высокому официальному доходу, получаемому в течение трудовой деятельности. В 2026 году пенсионные выплаты с 60-летнего возраста назначаются при наличии 33 лет страхового стажа.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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