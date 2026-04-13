Право на назначение пенсии: правила подтверждения стажа обновят

В Украине для граждан намерены упростить подтверждение страхового стажа для назначения пенсии. Соответствующую инициативу уже поддержал парламент, а сейчас она ждет подписи главы Верховной Рады и президента.

Новые правила подтверждения стажа для права на пенсию

Речь идет о проекте закона №13705-д "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании относительно подтверждения страхового стажа", который призван упростить подтверждение стажа для оформления пенсии. Инициатива регулирует механизм его подтверждения в случаях, когда в электронных системах отсутствуют сведения.

Документ предлагает внести следующие изменения:

При отсутствии в государственных системах информации, необходимой для оформления (перерасчета) пенсионных выплат, терорган ПФУ должен проинформировать об этом и предупредить о необходимости их представления (при наличии). В периоды страхового стажа для определения права на пенсию могут добавлять время работы на условиях трудовых договоров (контрактов) или других условиях, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя долга по взносам и при условии представления им за соответствующие периоды отчетов о начислении ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса. Ключевым документом, который может подтвердить стаж работы за время до действия персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного соцстрахования, считается трудовая книжка. Однако, если трудовой книжки нет или отсутствуют записи в ней, стаж работы должен устанавливаться на основе других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, архивными учреждениями.

Также для подтверждения трудовой деятельности и других периодов до вступления в силу этого закона, при отсутствии необходимых документов, может использоваться информация из государственных е-информационных систем и реестров, в частности Госреестра физлиц-налогоплательщиков, Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, других государственных е-баз данных и информсистем, содержащих данные о трудовой деятельности, заработной плате, уплате ЕСВ и другой информации, необходимой для назначения или перерасчета пенсии.

Кроме того, если документы о страховом стаже работы не сохранились, то его подтверждение может осуществляться в порядке, установленном правительством, а также через суд.

Кто должен сканировать трудовые книжки для стажа

Все граждане должны передать скан-копии бумажных трудовых книжек на веб-портал Пенсионного фонда. Сделать это нужно до 10 июня 2026 года. Выполнить такую обязанность разрешается двумя способами:

передать на портал ПФУ скан-копии трудовой книжки;

оцифровать записи из трудовой книжки.

В частности, оцифровать трудовые книжки должны также работники, находящиеся за рубежом. Это может сделать как сам гражданин, так и работодатель, если книжка хранится у него.

В то же время трудовые книжки неработающих пенсионеров не нужно сканировать, а вот относительно трудовых книжек работающих лиц преклонного возраста — возникла неоднозначная ситуация. Одни специалисты советуют передавать сканы книжек, другие — нет. Соответствующий вопрос в каждом конкретном случае нужно выяснять в Пенсионном фонде.

