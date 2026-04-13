Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам готовят изменения: как будут проверять стаж для пенсии

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 06:10
Право на назначение пенсии: правила подтверждения стажа обновят
Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине для граждан намерены упростить подтверждение страхового стажа для назначения пенсии. Соответствующую инициативу уже поддержал парламент, а сейчас она ждет подписи главы Верховной Рады и президента.

О том, что предусматривают изменения, рассказывают Новини.LIVE.

Новые правила подтверждения стажа для права на пенсию

Речь идет о проекте закона №13705-д "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании относительно подтверждения страхового стажа", который призван упростить подтверждение стажа для оформления пенсии. Инициатива регулирует механизм его подтверждения в случаях, когда в электронных системах отсутствуют сведения.

Документ предлагает внести следующие изменения:

  1. При отсутствии в государственных системах информации, необходимой для оформления (перерасчета) пенсионных выплат, терорган ПФУ должен проинформировать об этом и предупредить о необходимости их представления (при наличии).
  2. В периоды страхового стажа для определения права на пенсию могут добавлять время работы на условиях трудовых договоров (контрактов) или других условиях, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя долга по взносам и при условии представления им за соответствующие периоды отчетов о начислении ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса.
  3. Ключевым документом, который может подтвердить стаж работы за время до действия персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного соцстрахования, считается трудовая книжка. Однако, если трудовой книжки нет или отсутствуют записи в ней, стаж работы должен устанавливаться на основе других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, архивными учреждениями.

Также для подтверждения трудовой деятельности и других периодов до вступления в силу этого закона, при отсутствии необходимых документов, может использоваться информация из государственных е-информационных систем и реестров, в частности Госреестра физлиц-налогоплательщиков, Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, других государственных е-баз данных и информсистем, содержащих данные о трудовой деятельности, заработной плате, уплате ЕСВ и другой информации, необходимой для назначения или перерасчета пенсии.

Читайте также:

Кроме того, если документы о страховом стаже работы не сохранились, то его подтверждение может осуществляться в порядке, установленном правительством, а также через суд.

Кто должен сканировать трудовые книжки для стажа

Все граждане должны передать скан-копии бумажных трудовых книжек на веб-портал Пенсионного фонда. Сделать это нужно до 10 июня 2026 года. Выполнить такую обязанность разрешается двумя способами:

  • передать на портал ПФУ скан-копии трудовой книжки;
  • оцифровать записи из трудовой книжки.

В частности, оцифровать трудовые книжки должны также работники, находящиеся за рубежом. Это может сделать как сам гражданин, так и работодатель, если книжка хранится у него.

В то же время трудовые книжки неработающих пенсионеров не нужно сканировать, а вот относительно трудовых книжек работающих лиц преклонного возраста — возникла неоднозначная ситуация. Одни специалисты советуют передавать сканы книжек, другие — нет. Соответствующий вопрос в каждом конкретном случае нужно выяснять в Пенсионном фонде.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ПФУ сообщили о результатах индексации пенсий. Некоторым максимально выплатили 2 595 грн, а меньше всего доплатили тем гражданам, которым пенсии были назначены в прошлом году (в среднем на уровне 290 грн).

Также Новини.LIVE писали, что в Украине хотят отменить ограничение в виде понижающих коэффициентов на выплату максимальных пенсий, что составляет 25 950 грн. Изменения могут коснуться выплат военных срочной службы и лиц отрасли безопасности и обороны.

пенсии деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации