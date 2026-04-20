Право на повышенные минимальные пенсии: у кого выросла выплата на 3 900 грн

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине за последний год средняя пенсия выросла с 6 341 до 7 236 грн, что на 895 грн. В то же время двум особым категориям граждан государство повысило уровень минимальных пенсионных гарантий более существенно весной текущего года: почти на 4 000 и 5 000 грн.

О том, кто начал получать повышенные пенсии, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому ПФУ значительно повысил минимальные пенсии в 2026 году

Украинское законодательство содержит ряд прав и гарантий для членов семей пропавших без вести и погибших военнослужащих на фоне полномасштабной войны. Таким категориям граждан предоставляется особая социальная защита.

В этом году государство усилило поддержку семей военных, погибших и пропавших без вести во время защиты Украины от агрессии РФ. Речь идет о праве на минимальные гарантии для таких граждан.

В частности, пересмотрели минимальную пенсию для семей, в которых помощь предоставляется от двух и более лиц (как исключение: нетрудоспособная мать/отец, жена/муж), а также от не менее двух детей погибшего защитника. Размер ежемесячных выплат для таких лиц повысился на 3 920 грн. С марта 2026 года гарантированная сумма составляет 10 020 грн.

Еще более существенно выросла минимальная пенсия нетрудоспособным членам семьи погибшего или пропавшего без вести бойца - на 5 100 грн. На выплаты могут претендовать мать или отец, жена или муж, а также ребенок, который получает соцвыплаты вместо пенсии. Теперь каждому такому лицу Пенсионный фонд выплачивает по 12 810 грн.

Кроме того, предусмотрено право на ежегодную индексацию соответствующих выплат. Перерасчет ПФУ осуществит автоматически, без необходимости обращаться лично.

Какие документы необходимы для назначения пенсии родным погибших

Вопрос механизма предоставления выплат для родных таких военнослужащих содержится в правительственном постановлении №674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц".

Граждане могут обращаться с заявлениями о назначении пенсии в уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где погибший или пропавший без вести военный нес службу, если до этого не получал пенсию. В случае получения пенсии такими бойцами, то необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Пенсию оформят на основе представленных документов (копии):

паспорта/информации о месте регистрации или проживания;

идентификационного кода;

свидетельства о смерти военнослужащего;

документов с удостоверением родственных отношений (например, свидетельства о рождении или бракосочетании);

документа с подтверждением нетрудоспособности;

справки об инвалидности (при необходимости);

заключения о предоставлении группы инвалидности до совершеннолетия лицу, которому сейчас более 18 лет;

справки учебного заведения о получении образования членами семьи на дневной форме;

документов с удостоверением наличия стажа минимально 20 лет (матери/жены, в возрасте 50-55 лет);

документов, что пасынок или падчерица не получали алиментов от родителей;

реквизитов банковского счета.

Согласно механизму, назначение пенсии происходит, если военнослужащий погиб или умер при следующих обстоятельствах:

в период несения военной службы;

в течение трех месяцев с момента увольнения;

позже трех месяцев — из-за ранения/контузии/болезни, полученных во время службы.

