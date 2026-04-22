Пенсии в Украине: кто может выйти на заслуженный отдых до 60 лет

Пожилая женщина в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионная система продолжает оставаться построенной на возрасте и страховом стаже, который определяет право выхода на заслуженный отдых в 60, 63 или 65 лет, или раньше по специальным условиям. Известно, при каких обстоятельствах гражданам разрешается оформлять пенсию раньше 60 лет.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для кого действуют особые правила выхода на пенсию в 2026 году

По данным ПФУ, право на пенсию по возрасту зависит от повышенного количества страхового стажа, который пересматривается ежегодно на один год. Сейчас оформить пенсию можно при следующих условиях:

60 лет — от 33 лет стажа;

63 года — от 23 лет стажа;

65 лет — от 15 лет стажа.

Соответствующие правила одинаковы как для мужчин, так и для женщин.

Страховой стаж является не просто записью в трудовой книжке, ведь считается только за те периоды, когда работодатель платил единый социальный взнос (ЕСВ), ФЛП платил ЕСВ, а гражданин был официально застрахован. Таким образом, срабатывает главный принцип: нет ЕСВ — нет страхового стажа.

Однако законодательство позволяет некоторым гражданам выйти на пенсию раньше при меньшем наличии стажа. Так, оформить выплаты можно до 60 лет только в следующих случаях:

Есть льготный стаж (Список №1/№2, постановление 461 "Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях"); Имеется выслуга лет; Есть инвалидность; Имеется статус многодетной матери; Подпадают под действие специальных норм закона.

В частности, пенсия за выслугу лет является отдельной системой для профессий, где важен не сам возраст, а стаж работы. В него входят:

учителя;

медики,

артисты;

спортсмены;

работники транспорта (некоторые категории).

Основным условием является наличие специального стажа от 25 до 30 лет в зависимости от профессии.

Также нормы законодательства предусматривают специальный (льготный) стаж по списку №1 и №2 по постановлению правительства №461. Отдельной категорией является работа при вредных и тяжелых условиях. В списке №1 самые тяжелые условия. А именно:

шахты, подземные работы;

металлургия;

особо вредные производства.

Такая работа дает право на наиболее ранний выход на пенсию:

для мужчин — примерно с 50 лет,

для женщин — примерно с 45 лет.

В списке №2 — вредные, но не такие опасные условия. Речь идет о:

отдельных производствах;

горячие цеха;

цехах сварки;

химия и другое.

При таких условиях выход на пенсию таков:

для мужчин — с 55 лет,

для женщин — с 50 лет.

При этом обязательно необходимо наличие:

полная занятость;

подтверждение соответствующей должности;

аттестация рабочего места.

Можно ли досрочно выйти на пенсию по желанию

Как объясняют в Пенсионном фонде, по собственному желанию досрочный выход на пенсию невозможен. Однако можно докупить стаж по механизмам:

добровольная уплата соцвзноса;

договор с налоговой;

закрытие пробелов в страховом стаже.

В то же время невозможно:

приобрести специальный стаж;

купить выслугу лет;

выйти на пенсию за деньги без страхового стажа.

Проверить свой страховой стаж можно через Пенсионный фонд:

ОК-5;

ОК-7;

е-кабинет ПФУ.

