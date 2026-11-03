Люди возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года клиенты государственного "Ощадбанка" смогут подать заявку и оформить ежемесячную денежную помощь в размере от 7 000 грн. Речь идет об участии в государственной программе поддержки родительства, которая предусматривает выплаты на уход за детьми до одного года.

О том, кто и как может оформить выплаты через банк, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто может оформить в Ощадбанке выплату от 7 000 грн в ноябре

Согласно программе, в ноябре семьям, в которых есть младенцы, предусмотрено предоставление денежной помощи. Выплаты зависят от окончания отпуска женщины в связи с беременностью и родами.

Обычно его продолжительность составляет:

стандартный срок — до 126 дней;

осложненные роды или в случае рождения двух и более детей — до 140 дней.

При назначении выплат будут исходить из даты окончания декретного отпуска, указанной в листе нетрудоспособности.

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Для того чтобы получить выплаты на уход за детьми до одного года после даты окончания декретного отпуска, прежде всего важно сверить личные данные с информацией в реестрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). В частности, это актуально для тех, кто сменил фамилию.

В целом граждане должны выполнить следующие шаги:

Обратиться в ПФУ, Центр предоставления административных услуг или к уполномоченному лицу громады; Прийти в Ощадбанк и открыть специальный счет (необходимо взять с собой паспорт и идентификационный код); В случае открытия счета в другой области необходимо написать заявление о переводе средств в ближайшее отделение Ощадбанка.

В случае утверждения права на выплаты они будут осуществляться ежемесячно:

в размере 7 000 грн на каждого ребенка, 10 500 грн — на ребенка с инвалидностью;

до достижения ребенком одного года (включительно).

Важные нюансы в праве на пособие

Согласно правилам, начисление выплат начнется со следующего календарного дня после окончания отпуска женщины. Банк будет выплачивать средства на детей исключительно на счета со специальным режимом использования "Дія.Картка".

Кроме того, если граждане обратятся за назначением пособия после возникновения права на него, то его могут начислить суммарно за все месяцы, начиная с момента возникновения соответствующего права и до месяца достижения ребенком одного года.



Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентов Ощадбанка за рубежом просят проверить уведомление от ПФУ о необходимости прохождения идентификации для сохранения начисления выплат на карты. Узнать о необходимости прохождения такой процедуры можно в личном кабинете на портале или в приложении ПФУ.

Еще Новини.LIVE писали о тарифах на пенсионные карты в Ощадбанке в ноябре. В финансовом учреждении не предусмотрены изменения для тех, кто получает пенсионные выплаты на карты. Учитывая это, для такой группы лиц сохранится льготное обслуживание по ключевым банковским услугам, большинство из которых будет бесплатным.