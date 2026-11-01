Пожилая женщина на фоне отделения Ощадбанка. Фото: Reuters

В ноябре 2026 года АО "Ощадбанк" сохранит специальный режим обслуживания пенсионных карточных счетов. Финансовое учреждение гарантирует комплекс определенных льготных тарифов и привилегий для клиентов пожилого возраста. В частности, предусматривается применение более низких комиссий и отдельных правил при осуществлении ряда операций.

О том, какие условия предусмотрены для пенсионеров, пишет сайт Новини.LIVE.

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Преимущества карт для пенсионеров в Ощадбанке

Как правило, банк выдает для начисления пенсионных выплат и социальной помощи "Карты для выплат".

Такие карты, предназначенные для уязвимых категорий населения, имеют дополнительные преимущества. В частности, в банке сохранится возможность открытия пенсионного депозита с доходностью 3–6%. Выплаты будут начисляться ежемесячно. Для накопительных программ предусмотрены повышенные процентные ставки на остаток средств.

Также пенсионеры смогут осуществлять дистанционные расчеты без лишних походов в банковские отделения. В частности, через цифровые сервисы и мобильное приложение финансового учреждения возможна быстрая и удобная оплата жилищно-коммунальных услуг и осуществление ряда других финансовых операций.

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Такие платежные инструменты выдаются на четыре года, а на время действия военного положения срок действия подавляющего большинства карт автоматически продлевается. Такими картами можно комфортно пользоваться, выполняя базовые операции, даже после истечения указанного на ней срока действия.

Тарифы для пенсионных карт в Ощадбанке

На ноябрь в финансовом учреждении не предусмотрены изменения для клиентов, которым поступают пенсионные начисления на карты. Учитывая это, для данной категории граждан будет сохранено льготное обслуживание по основным банковским услугам, большинство из которых будет бесплатным.

Согласно информации банка, в последний месяц осени для пенсионных карт будут действовать следующие условия на наиболее распространенные операции:

Открытие счета и выдача пластиковой карты, в том числе персонализированной, — 0 грн; Зачисление средств в терминалах/кассах банка при наличии карты — без дополнительных сборов; Дистанционное пополнение по номеру счета (без физической карты) — 1% от суммы; Получение наличных в кассах и банкоматах финансового учреждения — без комиссии; Снятие наличных со сторонних банковских устройств — бесплатно до 10 000 грн в месяц, далее — 1% плюс 5 грн за каждую транзакцию; Расчеты и переводы в онлайн-банкинге — бесплатно; Отправка средств по номеру мобильного телефона на счет внутри банка — 3 грн за операцию; Перечисление денег на карты других финансовых учреждений через приложение — 0,5% от суммы; Пополнение баланса мобильной связи — 3 грн; Ежемесячное информирование о движении средств — 15 грн за уведомление на телефон, 10 грн — в мессенджер.

При совершении операций за рубежом комиссии будут выше — снятие наличных обойдется в 1,5% от суммы и +35 грн.

Ограничения на валютные операции в банке

Клиентам пожилого возраста, которые, например, находятся во время войны за границей, следует учитывать установленные ежемесячные лимиты на операции с иностранной валютой:

Покупка безналичной валюты — доступна в пределах эквивалента 200 тыс. грн/месяц.

Снятие наличных средств с валютного депозита или счета в Украине и за ее пределами — до 200 тыс. грн/сутки.

Оплата товаров или услуг в других странах с помощью карты — ограничена суммой до 200 тыс. грн/месяц.

Международные транзакции между банковскими счетами (система SWIFT) — до 200 тыс. грн/месяц.

Также для более состоятельных клиентов предусмотрены специальные лимиты на некоторые значительные зарубежные расходы:

Оплата аренды недвижимости за рубежом — до 500 тыс. грн/месяц.

Снятие наличных в зарубежных банкоматах с бизнес-карт — максимум 140 тыс. грн/месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью Ощадбанк обновил цифровые сервисы. Теперь предприниматели и организации смогут пользоваться приложением OschadID. Бизнес-клиенты имеют возможность удаленно подписывать операции и документы в системе банкинга CorpLight. Такой механизм упростит согласование операций и взаимодействие с госсервисами.

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