Мужчина держит карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентов государственного "Ощадбанка", которые находятся за рубежом и получают пенсии и социальные выплаты, просят проверить уведомление от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о необходимости прохождения физической идентификации. Если игнорировать это требование, начисление выплат на карты может быть приостановлено.

О том, как провести соответствующую проверку, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из клиентов Ощадбанка может лишиться выплат

Граждане, которые получают пенсии и социальные выплаты на карты Ощадбанка и временно проживают за границей или находятся на оккупированных территориях страны, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

Если требование не будет выполнено до указанной даты, выплаты будут заморожены на счетах.

Физическая идентификация необходима для:

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Лиц, временно выехавших за пределы Украины не менее чем 183 дня назад в течение календарного года/получившим временную защиту или статус беженца в связи с вооруженной агрессией РФ и не оформлявших документов на постоянное проживание за пределами страны; Лиц, которые до сих пор проживают на оккупированных территориях страны, определенных соответствующим Перечнем территорий, где продолжаются/продолжались боевые действия или которые оккупированы.

Узнать о необходимости прохождения процедуры физической идентификации в 2026 году можно в личном кабинете на сайте или в приложении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Тем, для кого актуальна соответствующая процедура, поступит специальное уведомление.

Чтобы проверить уведомление на портале ПФУ, необходимо:

Зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда;

Авторизоваться и войти в личный кабинет;

В меню слева выбрать раздел "Мои уведомления";

Перейти в раздел "Индивидуальные уведомления" и ознакомиться с полученной информацией.

Проверить уведомления в мобильном приложении ПФУ можно следующим образом:

Необходимо авторизоваться в приложении;

Открыть вкладку "Сообщения";

Просмотреть последнее полученное сообщение.

Как пройти процедуру физической идентификации

Для граждан, получающих выплаты на карты, доступно несколько способов пройти процедуру идентификации личности для сохранения права на средства. А именно:

Онлайн на портале ПФУ с помощью сервиса "Дія.Підпису";

По видеосвязи с сотрудником Пенсионного фонда;

Лично в отделении ПФУ;

За рубежом в дипломатическом представительстве Украины, предоставив документ, подтверждающий факт того, что человек жив, и передав его в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что владельцам некоторых карт Ощадбанка предусмотрено до 50% скидки. Речь идет о получении кэшбэка за услуги по перевозке. В рамках акции, которая продлится до 31 декабря 2026 года, можно получить максимум 500 грн или 10 евро за одну поездку.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие действия могут привести к блокировке карт в Ощадбанке. В частности, это может произойти из-за непредоставления дополнительных документов для проверки, предоставления информации, не соответствующей действительности, а также частого снятия наличных каждый день.