ПриватБанк предоставил возможность открыть пенсионную карту онлайн — какие требования и ограничения

Пенсионная карта в ПриватБанке — как и кто может оформить онлайн
В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, кто может открыть пенсионный счет дистанционно. Также сообщили, какие для этого необходимы документы и уточнили, можно ли получать на такие карты переводы из-за рубежа.
Об этом говорится в информации на официальном сайте банка.
Кто может оформить пенсионную карту онлайн в ПриватБанке
По данным финучреждения, возможность оформления пенсионной карты онлайн в ПриватБанке доступна только тем гражданам, которые уже являются клиентами банка.
В таком случае можно открыть пенсионный счет и оформить Digital Карту для выплат в приложении или на портале "Приват24". Речь идет о виртуальной банковской карте без пластикового носителя, которая имеет определенные особенности использования, однако по функциям аналогична физической карте.
Граждане ею смогут осуществлять оплату в интернете, рассчитываться за коммунальные услуги, получать и отправлять переводы. При наличии в смартфоне технологии NFC — можно добавить Digital карту в систему Apple Pay или Google Pay и использовать бесконтактную оплату в обычных торговых точках.
Пенсионные карты ПриватБанка предусмотрены:
- для пенсионеров по возрасту или выслуге лет;
- для людей с инвалидностью, которые получают соцпомощь через ПФУ;
- для детей, потерявших родителей/опекунов, которые получали соцпомощь или пенсии;
- для военных пенсионеров;
- для граждан, которые в ближайшие три месяца должны выйти на пенсию
В частности, в банке уточнили, что получать переводы на пенсионные карты из-за рубежа не удастся. Их оформляют только в гривне, поэтому пополнение возможно только через украинские банки.
В финучреждении дали совет относительно возможности получения перевода из других стран — оформить отдельную любую другую карту с валютным счетом перевода. Это делается за считанные минуты.
Как открыть пенсионную карту в ПриватБанке
При личном оформлении новой пенсионной карты в отделении ПриватБанка понадобится паспорт и идентификационный код (ИНН). А для тех, кто уже является клиентом ПриватБанка, оформить Digital карту можно по следующей инструкции:
- необходимо авторизоваться в "Приват24";
- зайти в меню "Все счета";
- выбрать пункт "Добавить";
- нажать "Digital карта";
- выбрать тип карты "Дебетовая";
- указать платежную систему (Visa или Mastercard);
- указать валюту "гривны";
- подписать документы.
После этого карта появится в электронном кошельке в течение 10 минут.
Ранее мы писали о возможности в "Приват24" настройки автоматических платежей. Такой подход позволит не волноваться о несвоевременной оплате, а также сэкономит средства.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк и Visa запустили кэшбэк-программу для украинцев за международные карточные переводы. В ее рамках можно получить до 25 тыс. грн.
