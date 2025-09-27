Видео
Главная Финансы Пенсионная карта в ПриватБанке — как и кто может оформить онлайн

Пенсионная карта в ПриватБанке — как и кто может оформить онлайн

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 07:01
ПриватБанк предоставил возможность открыть пенсионную карту онлайн — какие требования и ограничения
Банковская карта и компьютер. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, кто может открыть пенсионный счет дистанционно. Также сообщили, какие для этого необходимы документы и уточнили, можно ли получать на такие карты переводы из-за рубежа.

Об этом говорится в информации на официальном сайте банка.

Читайте также:

Кто может оформить пенсионную карту онлайн в ПриватБанке

По данным финучреждения, возможность оформления пенсионной карты онлайн в ПриватБанке доступна только тем гражданам, которые уже являются клиентами банка.

В таком случае можно открыть пенсионный счет и оформить Digital Карту для выплат в приложении или на портале "Приват24". Речь идет о виртуальной банковской карте без пластикового носителя, которая имеет определенные особенности использования, однако по функциям аналогична физической карте.

Граждане ею смогут осуществлять оплату в интернете, рассчитываться за коммунальные услуги, получать и отправлять переводы. При наличии в смартфоне технологии NFC — можно добавить Digital карту в систему Apple Pay или Google Pay и использовать бесконтактную оплату в обычных торговых точках.

Пенсионные карты ПриватБанка предусмотрены:

  • для пенсионеров по возрасту или выслуге лет;
  • для людей с инвалидностью, которые получают соцпомощь через ПФУ;
  • для детей, потерявших родителей/опекунов, которые получали соцпомощь или пенсии;
  • для военных пенсионеров;
  • для граждан, которые в ближайшие три месяца должны выйти на пенсию

В частности, в банке уточнили, что получать переводы на пенсионные карты из-за рубежа не удастся. Их оформляют только в гривне, поэтому пополнение возможно только через украинские банки.

В финучреждении дали совет относительно возможности получения перевода из других стран — оформить отдельную любую другую карту с валютным счетом перевода. Это делается за считанные минуты.

Как открыть пенсионную карту в ПриватБанке

При личном оформлении новой пенсионной карты в отделении ПриватБанка понадобится паспорт и идентификационный код (ИНН). А для тех, кто уже является клиентом ПриватБанка, оформить Digital карту можно по следующей инструкции:

  • необходимо авторизоваться в "Приват24";
  • зайти в меню "Все счета";
  • выбрать пункт "Добавить";
  • нажать "Digital карта";
  • выбрать тип карты "Дебетовая";
  • указать платежную систему (Visa или Mastercard);
  • указать валюту "гривны";
  • подписать документы.

После этого карта появится в электронном кошельке в течение 10 минут.

Ранее мы писали о возможности в "Приват24" настройки автоматических платежей. Такой подход позволит не волноваться о несвоевременной оплате, а также сэкономит средства.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк и Visa запустили кэшбэк-программу для украинцев за международные карточные переводы. В ее рамках можно получить до 25 тыс. грн.

ПриватБанк пенсии деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
