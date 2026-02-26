Выплаты от Эстонии — где украинцам доступны гранты в 42 000 грн

Мужчины с бумагами и деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В двух регинах домохозяйства могут подать заявки для участия в программе представительства "Эстонского совета по делам беженцев", что предусматривает предоставление денежной помощи до 42 000 грн. Нужно принадлежать к уязвимым группам и соблюсти условия программы.

Кому из украинцев гарантируют помощь

Граждане имеют всего несколько дней для возможности присоединиться к программе "Эстонского совета по делам беженцев". Она распространяется на Черкасскую и Кировоградскую область и предусматривает предоставление финансовой помощи домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Заявки принимаются до 23:59 28 февраля 2026 года.

Программа позволит жителям улучшить свое экономическое положение путем развития сельского хозяйства.

Ожидается, что инициатива обеспечит около одной тысячи домохозяйств грантами в размере до 42 000 грн. Средства будут целевыми и их можно будет использовать на создание нового бизнеса или на восстановление действующего.

Участники должны принадлежать к списку уязвимых групп:

Пенсионеры (более 60 лет);

Люди с инвалидностью (I-II группа), хроническими болезнями;

Переселенцы;

Безработные;

Многодетные семьи;

Неполные семьи с детьми.

Семьи с детьми до двух лет.

Преимущество предоставят заявителям, которые не имеют работы и доходов во время войны.

Размеры помощи и как подать заявку

Программа предусматривает предоставление помощи на различные виды фермерской деятельности. В частности, на кролиководство, козоводство и пчеловодство можно получить 29 000 грн.

Для птицеводства предусмотрена сумма в 30 000 грн, на производство свинины — 31 000 грн.

На производство мясной и молочной продукции, пищевой продукции — 42 000 грн.



Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Важно, чтобы заявители и члены семьи не получали аналогичной помощи за последний год.

Какая еще доступна помощь для фермеров

В феврале действует еще одна программа помощи для фермерства. В частности, жители прифронтовых сел Барвинковской громады Харьковской области могут присоединиться к грантовому проекту по поддержке сельского хозяйства.

В его рамках домохозяйства получат до 2,8 тыс. долларов.

Деньги можно будет использовать на семена, удобрения, корма, на ветуслуги, молодняк животных и инвентарь.

Для предварительной регистрации нужно заполнить форму.

Ранее мы писали, что домохозяйства с гражданами пожилого возраста и лицами с инвалидностью могут подать заявки на участие в программе от ОО "Acted". В ее рамках можно оформить 3 600 грн.

Еще мы рассказывали, что украинцы могут получить денежную помощь в более чем 30 000 грн. В проекте могут принять участие представители сельских хозяйств.