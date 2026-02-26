Выплаты от Эстонии — где украинцам доступны гранты в 42 000 грн

Осталось три дня — кто получит 42 000 грн помощи от Эстонии
В двух регинах домохозяйства могут подать заявки для участия в программе представительства "Эстонского совета по делам беженцев", что предусматривает предоставление денежной помощи до 42 000 грн. Нужно принадлежать к уязвимым группам и соблюсти условия программы.
О том, кто может присоединиться к инициативе, информируют Новини.LIVE.
Кому из украинцев гарантируют помощь
Граждане имеют всего несколько дней для возможности присоединиться к программе "Эстонского совета по делам беженцев". Она распространяется на Черкасскую и Кировоградскую область и предусматривает предоставление финансовой помощи домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Заявки принимаются до 23:59 28 февраля 2026 года.
Программа позволит жителям улучшить свое экономическое положение путем развития сельского хозяйства.
Ожидается, что инициатива обеспечит около одной тысячи домохозяйств грантами в размере до 42 000 грн. Средства будут целевыми и их можно будет использовать на создание нового бизнеса или на восстановление действующего.
Участники должны принадлежать к списку уязвимых групп:
- Пенсионеры (более 60 лет);
- Люди с инвалидностью (I-II группа), хроническими болезнями;
- Переселенцы;
- Безработные;
- Многодетные семьи;
- Неполные семьи с детьми.
- Семьи с детьми до двух лет.
Преимущество предоставят заявителям, которые не имеют работы и доходов во время войны.
Размеры помощи и как подать заявку
Программа предусматривает предоставление помощи на различные виды фермерской деятельности. В частности, на кролиководство, козоводство и пчеловодство можно получить 29 000 грн.
Для птицеводства предусмотрена сумма в 30 000 грн, на производство свинины — 31 000 грн.
На производство мясной и молочной продукции, пищевой продукции — 42 000 грн.
Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму.
Важно, чтобы заявители и члены семьи не получали аналогичной помощи за последний год.
Какая еще доступна помощь для фермеров
В феврале действует еще одна программа помощи для фермерства. В частности, жители прифронтовых сел Барвинковской громады Харьковской области могут присоединиться к грантовому проекту по поддержке сельского хозяйства.
В его рамках домохозяйства получат до 2,8 тыс. долларов.
Деньги можно будет использовать на семена, удобрения, корма, на ветуслуги, молодняк животных и инвентарь.
Для предварительной регистрации нужно заполнить форму.
Ранее мы писали, что домохозяйства с гражданами пожилого возраста и лицами с инвалидностью могут подать заявки на участие в программе от ОО "Acted". В ее рамках можно оформить 3 600 грн.
Еще мы рассказывали, что украинцы могут получить денежную помощь в более чем 30 000 грн. В проекте могут принять участие представители сельских хозяйств.
Читайте Новини.LIVE!