Выплаты в более 30 000 грн — где и кому гарантируют помощь от Каритас

Для украинцев доступен проект, реализуемый благотворительной организацией "Caritas-Spes Ukraine", который предусматривает предоставление грантов более чем в 30 000 грн. Присоединиться к нему могут желающие заниматься и развивать сельское хозяйство.

Кто может принять участие в программе помощи от Каритас

Речь идет о новом проекте под названием "FARM" (Содействие аграрному восстановлению для сельских домохозяйств), в его рамках благотворительная организация окажет помощь уязвимым категориям украинского населения.

Проект предусматривает оказание поддержки сельскому хозяйству во время войны в восстановлении и развитии.

Регистрация для участия в проекте FARM позволит домохозяйствам купить необходимые высококачественные семена, удобрения, корм для скота и технику, осуществить ремонты для расширения сельскохозяйственного хозяйства.

Заявители смогут получить различные размеры грантовой помощи, учитывая производственный план:

Гранты стартуют от 33,6 тыс. грн и достигают 125 тыс. грн; Предусматриваются дополнительные меньшие гранты после обучения.

Где доступен проект и как зарегистрироваться на выплаты

Воплощают соответствующий проект помощи сельскому домохозяйству в Барвинковской громаде Харьковской области. Он охватывает такие населенные пункты:

Ивановку;

Дмитровку;

Марьевку;

Красную Балку.

К участию допустят при следующих условиях:

есть опыт в сфере растениеводства/животноводства;

реализация сельскохозяйственных товаров (доля в 40%);

доступные земли от 0,15 до 2 га;

нет аналогичной поддержки за последние шесть месяцев;

отсутствует регистрация как ФЛП.

Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить специальную форму.

Поскольку ресурсы проекта ограничены, организация сможет помочь только отдельным категориям населения. Анкета позволит максимально эффективно оценить социальный профиль заявителя.

"Обратите внимание: Заполнение этой формы не гарантирует, что вы/ваше домохозяйство получите гуманитарную помощь. Ответы в этой анкете ни в коем случае не будут распространяться среди третьих лиц", — добавили организаторы.

Какая еще существует помощь от Каритас

Также граждане могут воспользоваться разноплановой помощью от "Каритас Харьков". Программа реализуется при финподдержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в сфере развития.

Проект позволит предоставить доступ уязвимым слоям жителей в прифронтовых громадах Харьковщины к базовым медицинским, психосоциальным, социальным услугам и к средствам к существованию.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии: 0-800-336-734.

