Виплати від Естонії — де приймають заявки на гранти до 42 000 грн

Чоловіки з паперами та гроші. Фото: Freepik, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Представництво "Естонської ради у справах біженців" приймає заявки від домогосподарств для надання грошової допомоги до 42 000 грн. Претенденти мають належати до вразливих груп та дотриматися кількох умов програми.

Про те, хто може долучитися до ініціативи, інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кому з українців гарантують допомогу

Громадяни мають лише кілька днів для можливості долучитися до програми "Естонської ради у справах біженців". Вона поширюється на Черкаську та Кіровоградську область і передбачає надання фінансової допомоги домогосподарствам, які постраждали через війну. Заявки приймають до 23:59 28 лютого 2026 року.

Програма дасть змогу жителям поліпшити своє економічне становище шляхом розвитку сільського господарства.

Очікується, що ініціатива забезпечить близько однієї тисячі домогосподарств грантами розміром до 42 000 грн. Кошти будуть цільовими і їх можна буде використати на створення нового бізнесу чи на відновлення чинного.

Учасники повинні належати до списку вразливих груп:

Пенсіонери (більш ніж 60 років);

Люди з інвалідністю (І-ІІ група), хронічними хворобами;

Переселенці;

Безробітні;

Багатодітні родини;

Неповні сім'ї з дітьми.

Родини з дітьми до двох років.

Перевагу нададуть заявникам, які не мають роботи та доходів під час війни.

Розміри допомоги та як подати заявку

Програма передбачає надання допомоги на різні види фермерської діяльності. Зокрема, на кролівництво, козівництво та бджільництво можна отримати 29 000 грн.

Для птахівництва передбачена сума у 30 000 грн, на виробництво свинини — 31 000 грн.

На виробництво м’ясної та молочної продукції, харчової продукції — 42 000 грн.



Для цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Важливо, щоб заявники та члени родини не отримували аналогічної допомоги за останній рік.

Яка ще доступна допомога для фермерів

У лютому діє ще одна програма допомоги для фермерства. Зокрема, жителі прифронтових сіл Барвінківської громади Харківської області можуть долучитися до грантового проєкту з підтримки сільського господарства.

В його рамках домогосподарства отримають до 2,8 тис. доларів.

Гроші можна буде використати на насіння, добрива, корми, на ветпослуги, молодняк тварин та інвентар.

Для попередньої реєстрації треба заповнити форму.



Раніше ми писали, що домогосподарства з громадянами похилого віку та особами з інвалідністю можуть подати заявки на участь у програмі від ГО "Acted". В її рамках можна оформити 3 600 грн.

Ще ми розповідали, що українці можуть отримати грошову допомогу у більш ніж 30 000 грн. У проєкті можуть взяти участь представники сільських господарств.