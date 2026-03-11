Видео
Главная Финансы Результат индексации пенсий — кому начислили на 1 500 грн больше

Результат индексации пенсий — кому начислили на 1 500 грн больше

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 06:10
Пенсии граждан после индексации — кто смог получить на 1 500 грн больше в марте
Женщина и мужчина пожилого возраста, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В марте 2026 года благодаря индексации большинство украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Показатель индексации составил 12%, что позволило в среднем увеличить размер общей пенсии на около 500 грн, а для некоторых — на более чем 1 500 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на главное управление Пенсионного фонда в Полтавской области.

Читайте также:

Как выросли пенсии украинцев после индексации

Как отметили в ПФУ, только на Полтавщине повышенные пенсионные выплаты получили за счет индексации около 370 тысяч граждан.

В этом году коэффициент индексации превысил показатель предыдущих лет и составил 1,121 или 12,1%. Его рассчитали по формуле, состоящей:

  1. Из 50% уровня роста средней заработной платы за последние три года;
  2. Из показателя инфляции в стране за 2025 год.

Согласно правилам, в этом году проиндексировали все пенсии, которые назначили до 31 декабря 2025 года. Индексация охватила все категории получателей:

  • пенсии общей системы;
  • военные пенсии;
  • пенсии для людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • пенсии за особые заслуги;
  • пенсии по специальным законам.

В итоге в среднем размер общей пенсии увеличился на 568 грн, а военной — на 1 539 грн. В то же время, размер повышения каждого конкретного человека зависел от основного размера пенсии, количества страхового стажа и составил не менее 100 грн, а максимум — 2 595 грн.

Как гражданам узнать сумму повышения пенсии

Украинцы могут самостоятельно проверить, как выросла сумма выплат за счет индексации. Сделать это можно на портале е-услуг Пенсионного фонда. Для этого надо выполнить несколько шагов:

  • нажать на кнопку Вход, которая размещена на сайте в правом углу;
  • авторизоваться (через Дію, BankID или КЭП);
  • в меню выбрать раздел Моя пенсия. Там будет отображен новый размер выплат.

Другой индивидуальный пересмотр выплат

Также граждане могут самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд за осуществлением индивидуального перерасчета пенсий, если для этого возникнут дополнительные основания.

В частности, это возможно в случае получения статуса участника боевых действий (УБД), установления инвалидности в связи с войной или награждения орденом, достижения 80-летия и потребности в постоянном уходе.

ПФУ на основе поданных заявлений должен осуществить дополнительные начисления в рамках норм законодательства.

Ранее мы писали, когда гражданам могут начислять ежемесячно по почти 800 грн к пенсии. В этом году это возможно благодаря сверхурочному страховому стажу.

Также рассказывали, что отдельные категории пенсионеров в 2026 году будут обеспечены дополнительными гарантиями. Для них предусматриваются определенные размеры выплат, в частности, на уровне 4 200 грн.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
