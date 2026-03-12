Перевод пенсии на карту ПриватБанк — какие выгоды и ограничения на операции

Банковское учреждение, женщина. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в "ПриватБанке" есть возможность для граждан перевода пенсии с почты на банковскую карту. Для такой процедуры предусмотрен специальный алгоритм действий, а также этот вариант получения денег имеет определенные условия и ограничения на финансовые операции.



Как перевести пенсию на карту ПриватБанка

По информации финучреждения, получение пенсии на карточные счета ПриватБанка предусматривает различные выгоды в виде отсутствия комиссий на ряд операций. Граждане могут в любое время перевести выплаты с почты или другого банковского учреждения на карту ПриватБанка.

В частности, для того, чтобы перевести пенсию с почты на карту, необходимо лично прийти в любое отделение ПриватБанка. С собой необходимо прихватить:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

мобильный телефон.

В офисе банка сотрудник поможет открыть счет и оформить пенсионную карту мгновенного выпуска или карту с фото.

Также нужно будет написать заявление на перечисление средств и поставить подпись. На его основе в Пенсионном фонде изменят реквизиты платежа в электронной базе. На такую процедуру может потребоваться определенное время.

Работники банка сами передадут заявление в районное отделение ПФУ, однако при желании гражданин может это сделать самостоятельно.

Аналогичный алгоритм действует для смены банка для получения пенсии. То есть, чтобы перейти на обслуживание в ПриватБанк с любого другого украинского финучреждения также надо прийти в отделение банка.

При этом нет необходимости в закрытии пенсионного счета в другом банке в случае перехода на обслуживание в Привате.

При получении карты гражданин должен лишь подписать заявление о перечислении средств, которое банк передаст в ПФУ. На основании заявления фонд изменит реквизиты платежа в собственной базе, и пенсию за следующий месяц зачислят уже на карту ПриватБанка.

Ограничения на операции по карте Привата

Оформление карты (в частности, карты GOLD) является полностью бесплатным, однако на не более чем шесть единиц. Далее за выпуск снимается комиссия в 100 грн.

Согласно правилам, украинские граждане смогут использовать пенсионную карту даже за рубежом. Однако есть ограничения: не все переводы можно будет получить на пенсионную карту. Так, если родственники находятся за границей, то не смогут переслать перевод. В банке объяснили, что пенсионные карты оформляются исключительно в гривне, поэтому пополнять их можно только через украинский банк.

В финучреждении посоветовали для получения денежных переводов из других стран оформить любую другую личную карту со счетом в валюте.

Также действует ограничение на снятие наличных средств. В частности, можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка в размере 20 тыс. грн в течение трех часов.

Выгоды пенсионных карт ПриватБанка

Как отмечается на сайте банка, украинцы с картами финучреждения смогут платить меньше, ведь предусмотрены бонусы, скидки и бесплатные операции. Речь идет о:

Отсутствии комиссии за поступление пенсии на карту; Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах в Украине; Отсутствие комиссии при оплате коммунальных услуг в "Приват24", если осуществляется с карты для выплат до 5 тыс. грн и не более 15 платежей в месяц.

