Оформление пенсии в 2026 году — кто не сможет выйти на заслуженный отдых

Женщина и калькулятор. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы, желающие выйти на пенсию, должны позаботиться о соблюдении жестких требований. Если правила оформления выплат будут нарушены, то могут отказать в выходе на залуженный отдых.

О таких деталях рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Правила оформления пенсий в 2026 году

По данным ПФУ, в 2026 году требования для выхода на пенсию в Украине существенно ужесточили. Право оформить выплаты напрямую зависит от имеющегося количества страхового стажа официальной работы. Именно этот показатель определяет, сможет ли гражданин вовремя оформить пенсионные выплаты в 60, 63 или 65 лет.

По нормам законодательства, требования к необходимому объему страхового стажа в 2026 году следующие:

Выход после 60 лет — не менее 33 лет; Выход после 63 лет — минимум 23 года; Выход после 65 лет — не менее 15 лет.

В случае, если гражданин достиг возраста 60, 63, 65 лет в 2025 году, то, соответственно, может обратиться за пенсией в 2026 году, а необходимый стаж уменьшится до 32, 22, 15 лет.

Кому грозит потеря права выхода на пенсию

Как объясняют в ПФУ, если человек достиг определенного возраста, однако стажа даже на один месяц будет недостаточно, то ему откажут в назначении пенсии. Для того, что не столкнуться с негативным развитием событий, стоит заранее позаботиться о наличии стажа.

Так, если необходимого объема не хватает, то есть два варианта действий. А именно:

доработать нужное количество месяцев/лет;

докупить недостающие годы страхового стажа за собственные средства.

Согласно правилам, докупить стаж разрешается только за периоды, начиная с 2004 года, когда человек не был трудоустроен или не был физлицом-предпринимателем. В то же время, плательщики, которые не делали единый взнос в льготные периоды, не смогут докупить такой стаж.

Для того, чтобы это сделать, необходимо обратиться в налоговый орган. Там предложат заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном соцстраховании.

При этом оплата может быть как единовременной, так и постепенной в размере не меньше минимального единого взноса.

Согласно действующим правилам, в 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 грн, а минимальный единый взнос — 1 902,04 грн. Размер доплаты равен более 45 000 грн (1 902,04 грн × 2 × 12 месяцев = 45 656,16 грн).

Как действовать безработным, чтобы иметь право на пенсию

В случае потери работы гражданин может стать на учет в Центр занятости. Стаж может начать засчитываться при условии поступления страховых взносов.

Согласно нормам, в страховой стаж могут включить:

период, когда человек получал пособие по безработице (ежемесячные начисления);

время получения выплат по частичной безработице;

период профессионального обучения, повышения квалификации или переквалификации по направлению центра занятости.

Ранее мы рассказывали, что в этом году обновили размер минимальной пенсии для лиц с инвалидностью, приобретенной во время ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Известно, какие суммы украинцы получают после перерасчета.

Также сообщали, что весной большинство граждан получат проиндексированные пенсионные выплаты. Суммы увеличатся на основе новых данных по инфляции и динамике роста заработной платы.