Выплаты от ЮНИСЕФ — какие программы денежной помощи реализуют в 2025 году

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году представительство ведущей организации в мире, защищающей права и интересы детей и молодежи, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine, реализует в Украине три программы денежной помощи. В то же время не предусмотрено предоставление зимней помощи в натуральной форме, такой как твердое топливо.

Об этом говорится на официальном портале организации.

Реклама

Читайте также:

Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 10,8 тыс. грн

В частности, предусмотрено предоставление многоцелевой денежной помощи ЮНИСЕФ уязвимым категориям домохозяйств с детьми, пострадавших из-за эскалации войны и вынужденной эвакуации.

Такие семьи выявляются в сотрудничестве с местными органами власти. ЮНИСЕФ ранее осуществлял регистрацию домохозяйств с детьми в 50-километровой зоне от линии фронта и пользуется этими данными для осуществления выплат.

Предусматривается предоставление 10,8 тыс. грн, однако не более чем для пяти человек.

"Не все домохозяйства, пострадавшие от ракетных ударов или вынужденной эвакуации, получат помощь от ЮНИСЕФ, поскольку некоторые домохозяйства получают помощь от других гуманитарных организаций, а ЮНИСЕФ, к сожалению, не имеет ресурсов поддержать все пострадавшие домохозяйства", — объясняют в организации.

Помощь семьям, пострадавшим от обстрелов

Также каждому домохозяйству, пострадавшему от обстрелов, предоставят финпомощь в сумме 16,7 тыс. грн.

С теми, кто может претендовать на такую финпомощь после обстрелов, будут связываться специалисты по ведению случая от организаций-партнеров ЮНИСЕФ для осуществления оценки, которая будет определять право на предоставление выплаты.

Денежная помощь для подготовки к зиме

Кроме того, осенью домохозяйства с детьми получили денежную помощь для подготовки к зиме. Речь идет о тех, кто проживает в 10-километровой зоне вдоль линии фронта, а также малообеспеченные и уязвимые семьи, проживающие в 10-50 километрах от "горячих точек".

Выплаты предусмотрены для областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Речь идет о сумме в 19,4 тыс. грн.

ЮНИСЕФ объясняет, что средства гарантированы исключительно тем, кто уже проходил регистрацию в предыдущие разы, поэтому для выплат использовали имеющуюся базу данных.

"В 2025 году ЮНИСЕФ больше не предоставляет зимнюю помощь в натуральной форме, такой как твердое топливо", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, где стартовал проект предоставления финпомощи на зиму. Людям окажут помощь как в денежной, так и в натуральной форме.

Также мы рассказывали, кто из пожилых людей сможет получить помощь от УВКБ ООН осенью. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн.