Ощадбанк обнародовал актуальные тарифы и лимиты для пенсионеров в июне

Ощадбанк рассказал о тарифах и лимитах для пенсионеров в июне
Госфинучреждение "Ощадбанк" предлагает прозрачные условия обслуживания для пенсионеров, по которым базовые операции являются абсолютно бесплатными, а дополнительные сервисы обходятся по более выгодным условиям. Известно, какие будут действовать тарифы, лимиты и условия снятия наличных без комиссии для пожилых людей в июне 2026 года.
Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.
Актуальные тарифы и лимиты в Ощадбанке в июне
По информации госфинучреждения, для владельцев пенсионных карт предусмотрены лояльные условия обслуживания, а потому за основные банковские операции или не взимают плату, или действуют выгодные предложения.
В июне 2026 года общие тарифы на пенсионные карты будут следующие:
- Открытие и выпуск именной карты — плата не взимается;
- Пополнение через сеть Ощадбанк с картой — бесплатно;
- Осуществление пополнения без карты (по номеру) — 1% от суммы;
- Снятие наличных средств в сети Ощадбанк — бесплатно;
- Выдача наличных через другие банкоматы — бесплатно в сумме до 10 000 грн в месяц, и 1% от суммы + 5 грн более чем лимит;
- Расчеты через мобильное приложение и портал "Ощад24/7" — бесплатно;
- Платежи на карты Ощадбанка по номеру телефона — 3 грн за одну операцию;
- Начисления на карты других банков — 0,5% от суммы через мобильное приложение;
- За пополнение номера мобильного телефона — 3 грн за одну операцию;
- Плата за оповещение через SMS и Viber — 15 и 10 грн.
Кроме того, в Ощадбанке можно оформить пенсионные депозиты по карте, что предусматривает 3-6% дохода. Начисление процентов будет происходить ежемесячно.
Также предусмотрены лимиты по карте по правилам Национального банка Украины (НБУ) для всех банковских счетов:
- 100 000 грн на снятие наличных в день;
- 100 000 грн на переводы на карты других физлиц в месяц.
Как открыть пенсионную карту в Ощадбанке
По информации финучреждения, полноценное открытие пенсионного счета онлайн невозможно, а требует личного визита для верификации гражданина.
Чтобы получить пенсионную карту, нужно проверить страховой стаж. Для этого надо зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и проверить все данные. Также нужно подготовить следующие документы:
- заявление на открытие счета;
- оригинал и копии паспорта и идентификационного кода;
- документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка, документы об образовании, справка из военкомата и т.д.);
- документы с подтверждением наличия права на какие-либо льготы;
- два фото размером 4×6.
Для того, чтобы получить помощь от работников Ощада в этом вопросе, можно воспользоваться услугой "Обратная связь".
