Ощадбанк обнародовал актуальные тарифы и лимиты для пенсионеров в июне

Пожилая женщина, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" предлагает прозрачные условия обслуживания для пенсионеров, по которым базовые операции являются абсолютно бесплатными, а дополнительные сервисы обходятся по более выгодным условиям. Известно, какие будут действовать тарифы, лимиты и условия снятия наличных без комиссии для пожилых людей в июне 2026 года.

Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Актуальные тарифы и лимиты в Ощадбанке в июне

По информации госфинучреждения, для владельцев пенсионных карт предусмотрены лояльные условия обслуживания, а потому за основные банковские операции или не взимают плату, или действуют выгодные предложения.

В июне 2026 года общие тарифы на пенсионные карты будут следующие:

Открытие и выпуск именной карты — плата не взимается; Пополнение через сеть Ощадбанк с картой — бесплатно; Осуществление пополнения без карты (по номеру) — 1% от суммы; Снятие наличных средств в сети Ощадбанк — бесплатно; Выдача наличных через другие банкоматы — бесплатно в сумме до 10 000 грн в месяц, и 1% от суммы + 5 грн более чем лимит; Расчеты через мобильное приложение и портал "Ощад24/7" — бесплатно; Платежи на карты Ощадбанка по номеру телефона — 3 грн за одну операцию; Начисления на карты других банков — 0,5% от суммы через мобильное приложение; За пополнение номера мобильного телефона — 3 грн за одну операцию; Плата за оповещение через SMS и Viber — 15 и 10 грн.

Кроме того, в Ощадбанке можно оформить пенсионные депозиты по карте, что предусматривает 3-6% дохода. Начисление процентов будет происходить ежемесячно.

Читайте также:

Также предусмотрены лимиты по карте по правилам Национального банка Украины (НБУ) для всех банковских счетов:

100 000 грн на снятие наличных в день;

100 000 грн на переводы на карты других физлиц в месяц.

Как открыть пенсионную карту в Ощадбанке

По информации финучреждения, полноценное открытие пенсионного счета онлайн невозможно, а требует личного визита для верификации гражданина.

Чтобы получить пенсионную карту, нужно проверить страховой стаж. Для этого надо зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и проверить все данные. Также нужно подготовить следующие документы:

заявление на открытие счета;

оригинал и копии паспорта и идентификационного кода;

документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка, документы об образовании, справка из военкомата и т.д.);

документы с подтверждением наличия права на какие-либо льготы;

два фото размером 4×6.

Для того, чтобы получить помощь от работников Ощада в этом вопросе, можно воспользоваться услугой "Обратная связь".

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему нужно перевыпустить карты Ощадбанка до 30 июня. Клиенты могут не ждать этой даты, а сразу обратиться в отделение. В частности, это можно сделать по доверенности. Такое требование особенно актуально для тех, кто сейчас находится за границей.

Еще Новини.LIVE писали, какие будут действовать лимиты на переводы в мобильном приложении "Ощад24/7" в июне. В частности, в ночное время клиенты не смогут отправлять определенные суммы на другие карты. Речь идет о запрете на операции, выше 10 000 грн. Это связано с мерами безопасности.