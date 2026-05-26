Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ощадбанк рассказал о тарифах и лимитах для пенсионеров в июне

Ощадбанк рассказал о тарифах и лимитах для пенсионеров в июне

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 06:01
Ощадбанк обнародовал актуальные тарифы и лимиты для пенсионеров в июне
Пожилая женщина, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Госфинучреждение "Ощадбанк" предлагает прозрачные условия обслуживания для пенсионеров, по которым базовые операции являются абсолютно бесплатными, а дополнительные сервисы обходятся по более выгодным условиям. Известно, какие будут действовать тарифы, лимиты и условия снятия наличных без комиссии для пожилых людей в июне 2026 года.

Об этом информирует издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Актуальные тарифы и лимиты в Ощадбанке в июне

По информации госфинучреждения, для владельцев пенсионных карт предусмотрены лояльные условия обслуживания, а потому за основные банковские операции или не взимают плату, или действуют выгодные предложения.

В июне 2026 года общие тарифы на пенсионные карты будут следующие:

  1. Открытие и выпуск именной карты — плата не взимается;
  2. Пополнение через сеть Ощадбанк с картой — бесплатно;
  3. Осуществление пополнения без карты (по номеру) — 1% от суммы;
  4. Снятие наличных средств в сети Ощадбанк — бесплатно;
  5. Выдача наличных через другие банкоматы — бесплатно в сумме до 10 000 грн в месяц, и 1% от суммы + 5 грн более чем лимит;
  6. Расчеты через мобильное приложение и портал "Ощад24/7" — бесплатно;
  7. Платежи на карты Ощадбанка по номеру телефона — 3 грн за одну операцию;
  8. Начисления на карты других банков — 0,5% от суммы через мобильное приложение;
  9. За пополнение номера мобильного телефона — 3 грн за одну операцию;
  10. Плата за оповещение через SMS и Viber — 15 и 10 грн.

Кроме того, в Ощадбанке можно оформить пенсионные депозиты по карте, что предусматривает 3-6% дохода. Начисление процентов будет происходить ежемесячно.

Читайте также:

Также предусмотрены лимиты по карте по правилам Национального банка Украины (НБУ) для всех банковских счетов:

  • 100 000 грн на снятие наличных в день;
  • 100 000 грн на переводы на карты других физлиц в месяц.

Как открыть пенсионную карту в Ощадбанке

По информации финучреждения, полноценное открытие пенсионного счета онлайн невозможно, а требует личного визита для верификации гражданина.

Чтобы получить пенсионную карту, нужно проверить страховой стаж. Для этого надо зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и проверить все данные. Также нужно подготовить следующие документы:

  • заявление на открытие счета;
  • оригинал и копии паспорта и идентификационного кода;
  • документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка, документы об образовании, справка из военкомата и т.д.);
  • документы с подтверждением наличия права на какие-либо льготы;
  • два фото размером 4×6.

Для того, чтобы получить помощь от работников Ощада в этом вопросе, можно воспользоваться услугой "Обратная связь".

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему нужно перевыпустить карты Ощадбанка до 30 июня. Клиенты могут не ждать этой даты, а сразу обратиться в отделение. В частности, это можно сделать по доверенности. Такое требование особенно актуально для тех, кто сейчас находится за границей.

Еще Новини.LIVE писали, какие будут действовать лимиты на переводы в мобильном приложении "Ощад24/7" в июне. В частности, в ночное время клиенты не смогут отправлять определенные суммы на другие карты. Речь идет о запрете на операции, выше 10 000 грн. Это связано с мерами безопасности.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации