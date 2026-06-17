Выплаты до 4 700 долларов: кому доступна финансовая помощь от Чехии

Женщина с подростком с планшетом. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

До 15 июля 2026 года некоторые граждане могут подавать заявки на получение финансовых грантов от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". В рамках соответствующей программы можно получить до 4 700 долларов на открытие собственного дела.

О том, кто может получить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна финансовая помощь от Чехии

Как отмечается, чешская гуманитарная организация в рамках проекта "Доверие" принимает заявки на предоставление гражданам микрогрантов. Проект реализуется в Харьковской области и призван оказать поддержку микро- и малым предприятиям.

Принять участие в проекте могут следующие категории населения:

ветераны, возглавляющие предприятия, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;

члены семей таких ветеранов;

родственники погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Его целью является укрепление экономической устойчивости ветеранов войны, членов их семей, а также родственников погибших защитников посредством развития и восстановления микро- и малого предпринимательства, укрепления финансовой устойчивости.

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В рамках проекта заявители получат микрогранты в размере до 216 000 грн (эквивалент — 4 790 долларов). Окончательный размер гранта будет определен на основе поданной заявки и финансового плана.

При определении победителей приоритет будет отдаваться:

Ветеранам после 24 февраля 2022 года; Членам семьи погибшего/умершего, пропавшего без вести защитника; Тем, кто имеет статус внутреннего переселенца; Бизнес-идея должна иметь социальную направленность (товары и услуги для наиболее уязвимых категорий населения).

Условия проекта и порядок подачи заявки на выплаты

При соответствии условиям программы Чешской гуманитарной организации "Человек в беде" граждане могут подавать заявки, приложив финансовый план. Также необходимо соблюсти следующие требования:

наличие вышеуказанных статусов;

госрегистрация предпринимательской деятельности на момент обращения;

осуществление предпринимательской деятельности в Харьковской области, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия и существует высокий риск для жизни;

мероприятия в рамках бизнес-идеи не должны превышать 60 календарных дней.

Для регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Крайний срок подачи заявок: 15 июля 2026 года.

По результатам конкурса организаторы составят рейтинг заявок в соответствии с набранными баллами и заключат соглашение о предоставлении гранта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне в одном из городов открылась регистрация на получение финансовой помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Семьи, покинувшие свои дома, будут иметь право оформить выплату в размере до 12 300 грн. Для этого необходимо выполнить несколько требований.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым гражданам с инвалидностью предоставят помощь на покупку твердого топлива в размере 10 000 грн. Для этого необходимо подать заявку до 15 октября этого года. Обратиться за средствами могут жители только одного из населенных пунктов.