Выплаты от Каритас: кому доступна денежная помощь в размере от 10 800 грн в июне

Денежная помощь Каритас: кто из украинцев получит от 10 800 грн
В июне 2026 года представительство благотворительного фонда Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины", оказывающее гуманитарную, социальную и психологическую помощь пострадавшим от войны и переселенцам (ВПЛ), открыло возможность регистрации еще в одном из украинских регионов. Присоединиться к программе могут несколько уязвимых категорий граждан.
О том, кто может получить помощь от организации, рассказывают Новини.LIVE.
Где и кому доступна денежная помощь от Каритас
Как отмечается, речь идет о возможности получить денежную помощь в нескольких громадах Николаевской области.
"Благотворительный фонд "Каритас Николаев" в партнерстве с Международной организацией по миграции IOM Ukraine при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) запускает новый проект по предоставлению денежной помощи в соответствии с приоритетами", — говорится в сообщении.
Получить выплаты от "Каритас Николаев УГКЦ" смогут уязвимые категории граждан, пострадавшие от войны. Целью инициативы является оказание помощи населению в удовлетворении неотложных базовых и социальных потребностей. Выплаты будут осуществляться единовременно каждому члену домохозяйства с расчетом на шесть месяцев.
Согласно информации организации, обратиться за денежной помощью смогут:
- жители Снигуровской, Гороховской и Широковской территориальных громад;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области.
Размеры финансовой помощи и порядок получения
При соответствии условиям программы домохозяйства могут обратиться к представительству благотворительного фонда Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины" для оформления денежной помощи на покрытие базовых потребностей.
В рамках программы предусмотрено предоставление двух видов помощи. А именно:
- Экстренная помощь — в размере 10 800 грн;
- Стабилизационная помощь — в размере 12 300 грн.
Выплаты единовременным платежом будут зачисляться на банковские счета (по номеру IBAN) или выплачиваться через отделения "Укрпочты".
Сбор данных будут проводить специалисты фонда непосредственно в громадах. Информацию о точном времени и месте прибытия команды сельские головы будут заранее сообщать в локальных группах Viber или Telegram.
Граждане должны заранее подготовить документы, необходимые для регистрации:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справка о доходе (ОК-5, ОК-7);
- справка о статусе внутренне перемещенного лица;
- банковские реквизиты (одни на семью);
- справка, подтверждающая критерий уязвимости.
Подробности можно уточнить, позвонив по номеру телефона горячей линии: 0 800 336 734.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому доступна помощь от Норвежского совета по делам беженцев. Как отмечается, NRC в рамках нового этапа программы предоставит выплаты наиболее уязвимым категориям украинцев. Денежная помощь призвана удовлетворить различные потребности в зависимости от жизненных обстоятельств во время войны.
Также Новини.LIVE писали, что некоторые граждане могут получить гранты. Чешская гуманитарная организация в рамках новой программы предоставит на собственные нужды до 4 700 долларов. Обратиться за выплатами могут несколько групп граждан. Подавать заявки можно до 15 июля этого года.
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