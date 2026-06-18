Выплаты от Каритас: кому доступна денежная помощь в размере от 10 800 грн в июне

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года представительство благотворительного фонда Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины", оказывающее гуманитарную, социальную и психологическую помощь пострадавшим от войны и переселенцам (ВПЛ), открыло возможность регистрации еще в одном из украинских регионов. Присоединиться к программе могут несколько уязвимых категорий граждан.

О том, кто может получить помощь от организации, рассказывают Новини.LIVE.

Где и кому доступна денежная помощь от Каритас

Как отмечается, речь идет о возможности получить денежную помощь в нескольких громадах Николаевской области.

"Благотворительный фонд "Каритас Николаев" в партнерстве с Международной организацией по миграции IOM Ukraine при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) запускает новый проект по предоставлению денежной помощи в соответствии с приоритетами", — говорится в сообщении.

Получить выплаты от "Каритас Николаев УГКЦ" смогут уязвимые категории граждан, пострадавшие от войны. Целью инициативы является оказание помощи населению в удовлетворении неотложных базовых и социальных потребностей. Выплаты будут осуществляться единовременно каждому члену домохозяйства с расчетом на шесть месяцев.

Читайте также:

Согласно информации организации, обратиться за денежной помощью смогут:

жители Снигуровской, Гороховской и Широковской территориальных громад;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Первомайском и Вознесенском районах Николаевской области.

Детали предоставления помощи. Источник: Каритас

Размеры финансовой помощи и порядок получения

При соответствии условиям программы домохозяйства могут обратиться к представительству благотворительного фонда Украинской Греко-Католической Церкви "Каритас Украины" для оформления денежной помощи на покрытие базовых потребностей.

В рамках программы предусмотрено предоставление двух видов помощи. А именно:

Экстренная помощь — в размере 10 800 грн;

Стабилизационная помощь — в размере 12 300 грн.

Выплаты единовременным платежом будут зачисляться на банковские счета (по номеру IBAN) или выплачиваться через отделения "Укрпочты".

Сбор данных будут проводить специалисты фонда непосредственно в громадах. Информацию о точном времени и месте прибытия команды сельские головы будут заранее сообщать в локальных группах Viber или Telegram.

Граждане должны заранее подготовить документы, необходимые для регистрации:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка о доходе (ОК-5, ОК-7);

справка о статусе внутренне перемещенного лица;

банковские реквизиты (одни на семью);

справка, подтверждающая критерий уязвимости.

Подробности можно уточнить, позвонив по номеру телефона горячей линии: 0 800 336 734.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому доступна помощь от Норвежского совета по делам беженцев. Как отмечается, NRC в рамках нового этапа программы предоставит выплаты наиболее уязвимым категориям украинцев. Денежная помощь призвана удовлетворить различные потребности в зависимости от жизненных обстоятельств во время войны.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые граждане могут получить гранты. Чешская гуманитарная организация в рамках новой программы предоставит на собственные нужды до 4 700 долларов. Обратиться за выплатами могут несколько групп граждан. Подавать заявки можно до 15 июля этого года.

;

&

p;

&

&nb

&n

<

&;

&nnbsp

p;

&

&n

p>

<