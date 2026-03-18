Некоторые клиенты Нафтогаза должны обновить данные: какие причины

Женщина просматривает платежки. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут получать некорректные начисления за потребленное голубое топливо по собственной вине, из-за несвоевременного информирования о важных изменениях лицевого счета. Именно точность персональных сведений в системе компании влияет на правильность расчетов.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию компании.

Реклама

Читайте также:

Когда и почему необходимо обновлять данные клиентам Нафтогаза

Как отмечают в компании, изменения в персональных данных могут возникнуть по разным причинам, однако важно об этом факте вовремя сообщать. Обновление данных обеспечит бесперебойность предоставления услуг. Также это поможет избежать риска использования данных другими лицами. В частности, владельцы лицевого счета должны обновить данные в газоснабжающей компании в случае изменения контактного номера телефона.

Кроме того, обновить информацию необходимо, если:

произошли изменения в паспортных данных;

было приобретено или унаследовано жилье;

обновлен электронный адрес.

В компании объясняют, что предоставить обновленные данные владельцам лицевого счета необходимо, если, например, право собственности изменилось, а информация осталась старой. Это в дальнейшем может привести к проблемам с доступом к информации и получением услуг.

Какие документы необходимы и как передать

Граждане должны подготовить специальный пакет документов для обновления данных. А именно:

паспорт (скан-копию или четкое фото 1-й и 2-й страниц, скан-копию или четкое фото страницы с отметкой о месте регистрации (прописка);

если речь идет об ID-карте, то скан-копию или четкое фото обеих сторон карты;

справку о регистрации места жительства;

заявление на актуализацию данных;

дополнительно (в зависимости от ситуации): документы с подтверждением смены фамилии;

другие документы с подтверждением необходимости изменения данных (в частности: последний счет за газ или распределение газа в случае изменения адреса).

Собранный пакет документов необходимо передать одним из следующих вариантов:

дистанционно — на странице "Актуализация данных";

е-почтой — отправив скан-копии/четкие фото документов на адрес: client@gas.ua;

по почте — отправив копии документов по адресу: г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины";

лично — обратившись с оригиналами документов в ближайший центр обслуживания потребителей, банковских отделений: ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк.

Все предоставленные документы будут обрабатываться в порядке очереди. После этого обновленные данные станут доступны в личном кабинете на my.gas.ua или в следующем бумажном счете за газ.

Ранее мы писали, что весной в Нафтогазе изменили правила оплаты за газ. Для клиентов при расчете нужно будет использовать обновленные реквизиты.

Также мы сообщали, что Нафтогазе убрал возможность для передачи информации со счетчиков через чат-боты GASUA. По данным компании, теперь можно пользоваться новым мобильным приложением "Куб".

Частые вопросы

Как узнать номер лицевого счета клиентам Нафтогаза

По данным компании, в частности, лицевой счет в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" содержит 9 цифр, тогда как в ООО "Газораспределительные сети Украины" — до 10 цифр. Узнать номер лицевого счета можно на официальном сайте, введя в форму ЕІС-код (16 символов) и нажав "Далее". Также это можно увидеть в платежке от ГК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ или в ближайшем центре обслуживания.

Когда необходимо передавать показания счетчика газа

Клиентам оператора распределения газа ООО "Газораспределительные сети Украины" необходимо передавать показания счетчика с 28 по 5 число ежемесячно. Это позволит вести точный учет газа и обеспечит корректные начисления. Если речь идет о другом операторе распределения газа, то передавать показатели облгазу или горгазу необходимо до 5 числа ежемесячно.