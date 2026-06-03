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Главная Финансы ВПЛ облегчат финансовое бремя: кому дадут субсидию на аренду жилья

ВПЛ облегчат финансовое бремя: кому дадут субсидию на аренду жилья

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 08:45
ВПЛ получат новую субсидию на аренду жилья: кому и сколько будут платить
Люди получают ключи от квартиры, деньги на столе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам из числа ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье, помогут сэкономить. Для них государство ввело ежемесячную субсидию на аренду. Размер помощи является индивидуальным — в зависимости от доходов семьи, количества ее членов и стоимости аренды в регионе.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Управление социальной защиты населения Донецкой области.

Кто имеет право на помощь

В первую очередь, на льготу могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, которые выехали с временно оккупированных территорий или зоны боевых действий. Также право на выплату имеют семьи, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания.

Для этого они не должны иметь собственного жилья в безопасных регионах и получать помощь на проживание. Также помогут тем семьям, которые тратят на аренду более 20% дохода

Как получить субсидию

Для назначения выплаты нужно:

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  1. Заключить официальный договор аренды жилья.
  2. Подать заявление в Пенсионный фонд Украины.
  3. Предоставить документы, удостоверяющие личность.
  4. Дождаться решения, которое обычно принимают в течение 10 рабочих дней.

Подать документы можно:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через ЦПАУ;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Дистанционно документы примут только при условии наличия электронной подписи и у арендатора, и у владельца жилья.

На какой срок назначается льгота

Помощь на аренду жилья дают сразу на полгода. В дальнейшем ее могут продлить автоматически, если у семьи не улучшилось финансовое состояние или жилищные условия.

Также воспользоваться программой могут владельцы жилья. которое сдают в аренду официально. Им компенсируют часть налогов.

Как узнать размер помощи за несколько минут

Еще до получения решения ПФУ переселенцы могут самостоятельно воспользоваться онлайн-калькулятором субсидии.
Для расчета нужно указать:

  • количество членов семьи;
  • область проживания;
  • тип населенного пункта;
  • стоимость аренды жилья.

После нажатия кнопки "Рассчитать субсидию" система покажет ориентировочный размер государственной помощи и сумму, которую придется платить самостоятельно.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые ВПЛ могут получить выплаты на проживание сразу за несколько месяцев. Речь идет о тех, кто потерял помощь из-за дохода, но отдельные члены их семьи (дети, пенсионеры и нетрудоспособные) снова могут претендовать на деньги. Если вы будете подавать заявление с июня, помощь назначат с момента обращения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что большинство ВПЛ, которые выехали из Харькова, хотят вернуться обратно. Люди покидали город из-за обстрелов и разрушенного жилья, а также из-за эвакуации семей с детьми. Сейчас они живут в разных регионах Украины, но планируют возвращаться домой.

субсидии ВПЛ аренда жилья
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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