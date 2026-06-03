ВПЛ получат новую субсидию на аренду жилья: кому и сколько будут платить

ВПЛ облегчат финансовое бремя: кому дадут субсидию на аренду жилья
Украинцам из числа ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье, помогут сэкономить. Для них государство ввело ежемесячную субсидию на аренду. Размер помощи является индивидуальным — в зависимости от доходов семьи, количества ее членов и стоимости аренды в регионе.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Управление социальной защиты населения Донецкой области.
Кто имеет право на помощь
В первую очередь, на льготу могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, которые выехали с временно оккупированных территорий или зоны боевых действий. Также право на выплату имеют семьи, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания.
Для этого они не должны иметь собственного жилья в безопасных регионах и получать помощь на проживание. Также помогут тем семьям, которые тратят на аренду более 20% дохода
Как получить субсидию
Для назначения выплаты нужно:
- Заключить официальный договор аренды жилья.
- Подать заявление в Пенсионный фонд Украины.
- Предоставить документы, удостоверяющие личность.
- Дождаться решения, которое обычно принимают в течение 10 рабочих дней.
Подать документы можно:
- в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через ЦПАУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Дистанционно документы примут только при условии наличия электронной подписи и у арендатора, и у владельца жилья.
На какой срок назначается льгота
Помощь на аренду жилья дают сразу на полгода. В дальнейшем ее могут продлить автоматически, если у семьи не улучшилось финансовое состояние или жилищные условия.
Также воспользоваться программой могут владельцы жилья. которое сдают в аренду официально. Им компенсируют часть налогов.
Как узнать размер помощи за несколько минут
Еще до получения решения ПФУ переселенцы могут самостоятельно воспользоваться онлайн-калькулятором субсидии.
Для расчета нужно указать:
- количество членов семьи;
- область проживания;
- тип населенного пункта;
- стоимость аренды жилья.
После нажатия кнопки "Рассчитать субсидию" система покажет ориентировочный размер государственной помощи и сумму, которую придется платить самостоятельно.
Как сообщали Новини.LIVE, некоторые ВПЛ могут получить выплаты на проживание сразу за несколько месяцев. Речь идет о тех, кто потерял помощь из-за дохода, но отдельные члены их семьи (дети, пенсионеры и нетрудоспособные) снова могут претендовать на деньги. Если вы будете подавать заявление с июня, помощь назначат с момента обращения.
Также Новини.LIVE рассказывали, что большинство ВПЛ, которые выехали из Харькова, хотят вернуться обратно. Люди покидали город из-за обстрелов и разрушенного жилья, а также из-за эвакуации семей с детьми. Сейчас они живут в разных регионах Украины, но планируют возвращаться домой.