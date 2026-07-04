ВПЛ гарантировали пенсию: как будут выплачивать деньги

Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине изменится государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала новый закон о ВПЛ, гарантировав, что эта категория граждан не останется без пенсий.

Об этом говорится в законопроекте №12301"О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и другие законы Украины", передает Новини.LIVE.

Как ВПЛ будут выплачивать пенсии

Парламент запретил какие-либо особые условия для назначения, перерасчета или выплаты пенсий переселенцам. То есть людям будут предоставлять пенсионные и другие социальные выплаты на общих условиях. Денежная помощь не будет подлежать дополнительным проверкам, на неё не будут распространяться отдельные процедуры.

"Принятие законопроекта обеспечит реализацию прав и гарантий внутренне перемещенных лиц на любом этапе перемещения — от эвакуации до их возвращения и реинтеграции — в соответствии с международными стандартами и передовой практикой без дискриминации, в частности в отношении даты внутреннего

перемещения", — говорится в пояснительной записке.

Когда вступят в силу изменения, касающиеся пенсий для ВПЛ

Новый закон призван изменить подходы, действовавшие с 2014 года. Документ 3 июля 2026 года подписал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Новые правила вступят в силу через три месяца после его официальной публикации.

Что еще стоит знать

Напомним, что в этом году государство будет оказывать финансовую помощь наиболее уязвимым категориям переселенцев. Им, в частности, ежемесячно выплачивают:

по 2000 гривен — взрослым украинцам;

по 3000 гривен — семьям ВПЛ с детьми и людям инвалидностью.

Финансовая поддержка предоставляется в течение 30 месяцев с момента её оформления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государство может лишить ВПЛ финансовой помощи. Это произойдет, если не будет своевременно выполнено одно условие. Это касается не только тех, кто сменил адрес проживания или состав семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что у некоторых переселенцев размер помощи может увеличиться. Теперь при оформлении выплат для детей-ВПЛ доходы родителей учитываться не будут.