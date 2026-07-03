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Главная Финансы Денежная помощь от ООН: кто и где может подать заявку в июле

Денежная помощь от ООН: кто и где может подать заявку в июле

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 08:00
Выплаты от ООН: как и где украинцы могут оформить денежную помощь в июле
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года началась регистрация в еще одном украинском городе на получение денежной помощи в рамках программы, реализуемой Агентством ООН по делам беженцев. На выплаты смогут рассчитывать все члены семьи при наличии статуса "внутренне перемещенное лицо" или "беженец".

О том, кому предусмотрена поддержка от организации, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от ООН

В этом месяце у граждан, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, появилась возможность подать заявку на электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" в городе Николаев. Принять участие в программе могут четыре категории граждан. А именно:

  1. Категория 1: Перемещенные семьи со статусом переселенца в течение последних 45 дней в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией.
  2. Категория 2: Фактически перемещенные домохозяйства, имеющие статус переселенцев в течение предыдущих 46 дней — 6 месяцев из-за угрозы жизни или обязательной эвакуации.
  3. Категория 3: Семьи, которые из-за военных действий покинули постоянное место жительства, однако в итоге вернулись из-за границы домой (после 24.02.2022 года) не ранее чем через три месяца и не позднее чем через год.
  4. Категория 4: Перемещенные домохозяйства по регионам, которые вернулись на адрес своего постоянного проживания не ранее трех месяцев назад и не позднее года назад.

Организаторы отметили, что для всех вышеуказанных категорий помощь может быть предоставлена только тем домохозяйствам, в которых среднемесячный доход на одного человека находится в пределах 8 300 грн.

Правила регистрации и размеры помощи

Согласно правилам, помощь для внутренних переселенцев и беженцев составит от 10 800 до 12 400 грн.

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Если граждане относятся хотя бы к одной из перечисленных категорий, они могут заполнить специальную форму для записи в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Николаеве. После этого граждан могут пригласить на собеседование по адресу: проспект Мира, 54 В, корпус 1, каб. 105.

Окончательное решение о выплате будет принято только после личного собеседования со специалистом фонда.

"Заполняйте, пожалуйста, анкету один раз и ждите, когда с вами свяжутся и пригласят в офис. Представители организации свяжутся с вами только в случае полного соответствия вашей семьи установленным критериям программы. Если у вас нет возможности приехать в ближайшее время — не заполняйте анкету! Запись будет вестись на неделю вперед!", — добавили в организации.

Граждане должны заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

  • паспорт, идентификационный код;
  • справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, подтверждающий инвалидность/опеку;
  • банковскую карту главы домохозяйства (IBAN).

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может получить помощь на зиму в размере более 19 000 грн. Речь идет о реализации программы поддержки для приобретения твердого топлива жителями города Сумы. Выплаты доступны тем, у кого в домах нет централизованного отопления. Помощь будет предоставляться в приоритетном порядке, который будет зависеть от степени уязвимости.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто и где может получить более 4 000 евро финансовой помощи от Чехии в рамках проекта "Довіра". Он предусматривает микрогранты для жителей Харьковской области. Получить выплаты на поддержку микро- и малых предприятий, в частности, могут ветераны и члены их семей.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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