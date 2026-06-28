Выплаты ВПЛ в июне: в какие числа будут произведены начисления

Люди, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в последние дни июня 2026 года получат денежную помощь от государства. Речь идет о так называемых выплатах на проживание. Сумма выплат колеблется от 2 000 до 3 000 гривен.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины № 709, передает Новини.LIVE.

Когда ВПЛ начисляют выплаты

Деньги поступают в два этапа:

до 15 числа;

до 28 числа каждого месяца.

Но поскольку в июне 28-е число — это воскресенье, деньги могут начислить раньше или позже. Все будет зависеть от того, насколько оперативно банковские системы или казначейство обработают транзакции.

Как выплачивается помощь ВПЛ

В 2026 году наиболее уязвимым категориям ВПЛ финансовая поддержка будет предоставляться в течение 30 месяцев с момента её оформления. Суммы остались на уровне 2025 года. Так, по 2000 гривен выплачивают взрослым украинцам, а по 3000 гривен — семьям ВПЛ с детьми и с лицами с инвалидностью.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам в некоторых областях доступны новые выплаты. Размер помощи составляет 1 800–2 050 гривен в течение шести месяцев. Поддержку оказывают благотворительные организации на удовлетворение базовых потребностей.

Также Новини.LIVE объясняли, какие семьи получат по 4 600 гривен в 2026 году. Чтобы помощь была начислена, украинцам необходимо заполнить онлайн-регистрационную форму до 7 июля.