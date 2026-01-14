Прекращение начисления пенсии — при каких условиях ПФУ может не возобновить выплаты

Пенсионеры за компьютером. Фото: Freepik

Украинские граждане, которым с 1 января 2026 года прекратили начисление пенсионных выплат из-за непрохождения идентификации, еще имеют право пройти соответствующую процедуру. Однако, есть ситуации, когда возобновление выплат будет невозможно.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как возобновить начисление пенсии

По информации ПФУ, возобновить начисление выплаты пенсии можно с даты ее прекращения при условии прохождения физической идентификации.

Для восстановления права на выплаты необходимо выполнить следующие условия:

пройти лично физическую идентификацию;

подать заявление о восстановлении выплат.

Написать и подать заявление на восстановление права на начисление выплат можно двумя способами:

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн — через веб-портал ПФУ в случае установления личности получателя во время видеоконференцсвязи.

Тем, кто находится за границей, заявление можно отправить по почте на адрес органа Пенсионного фонда. К нему необходимо будет приложить документ, подтверждающий факт, что гражданин жив. Его можно оформить в дипломатическом учреждении.

В частности, заявление на прохождение идентификации можно подать средствами телефонной связи. А именно:

Необходимо позвонить на один из номеров контакт-центра Пенсионного фонда; Далее нужно следовать указаниям: из списка, предложенных вопросов, необходимо выбрать "Вопрос о выплате пенсий и идентификации" и нажать цифру 3 на клавиатуре телефона. После этого нужно будет только предоставить оператору ответы на вопросы для заполнения заявления на идентификацию, в частности, адрес электронной почты и номер телефона (для обратного контакта от специалистов ПФУ). После этого с гражданином свяжется уполномоченный работник ПФУ, чтобы согласовать время и способ проведения видеоидентификации. Такая процедура должна состояться в течение 30 календарных дней, однако не ранее 10 дней с даты подачи заявления.

В случае успешного прохождения идентификации гражданам возобновят начисление выплат.

Кому могут не вернуть право на выплаты

Согласно правилам, Пенсионный фонд может возобновить выплату пенсии с даты ее прекращения, если человек пройдет процедуру физической идентификации в течение одного года со дня приостановления выплаты. Если это не сделать в указанный срок — гражданину не вернут право на выплаты.

Кроме того, отдельное требование существует для жителей оккупированных территорий и лиц, выехавших из оккупации. Выплаты не начислят тем, кто получает средства от пенсионных органов РФ. Начисление украинских пенсий может осуществляться исключительно при условии неполучения пенсии от оккупанта. Для этого граждане должны подать специальное сообщение на сайте ПФУ об отсутствии выплат от российской стороны.

Сообщить о соответствующем факте можно через раздел "Дистанционное информирование" на сайте Пенсионного фонда в личном кабинете. Для этого необходимо будет авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или с наложением "Дія.Підпису". Далее необходимо лишь проставить отметки о неполучении пенсий от органов пенсионного обеспечения РФ.

