Главная Финансы Пенсии 2026 — как изменились выплаты для украинцев в возрасте 65+

Пенсии 2026 — как изменились выплаты для украинцев в возрасте 65+

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 06:10
Пенсии для украинцев старше 65 лет пересчитали — новые суммы в 2026 году
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

С января 2026 года в Украине заработал новый подход в начислении пенсий гражданам, возраст которых превышает 65 лет. Такая категория населения будет иметь право на более высокие выплаты, ведь увеличилась минимально возможная гарантия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области.

Читайте также:

Как изменились выплаты пенсионерам в возрасте 65+

Согласно данным ПФУ, с 1 января заработали новые нормы закона "О Госбюджете-2026", которые предусматривают повышение основных социальных стандартов. В частности, это коснулось размеров пенсионных выплат и отдельных надбавок.

Так, в новом году действует повышенный минимальный уровень пенсии для всех нетрудоспособных лиц, установленный на уровне прожиточного минимума 2 595 грн (вместо 2361 грн), а минимальная заработная плата установлена на уровне 8 647 грн, что на 647 грн больше по сравнению с 2025 годом.

Для граждан в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) действует отдельное правило, согласно которому размер минимально гарантированной выплаты не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. Это означает, что соответствующая категория пенсионеров будет получать большую сумму по сравнению с теми, у кого меньший возраст.

Так, изменение этого показателя стало основанием для осуществления перерасчета минимального размера пенсии и теперь она не может быть меньше 3,45 тыс. грн.

Что еще изменилось для пенсионеров в 2026 году

К уровню прожиточного минимума привязаны различные доплаты и повышения к пенсиям, в связи с этим ожидается их пересмотр.

В частности, изменился размер ежемесячной надбавки к пенсии для одиноких пожилых людей, которым нужна регулярная помощь и уход, с 944 грн до 1038 грн (40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Выросла минимальная пенсионная выплата шахтерам. Если в 2025 году такой категории граждан гарантировали 7000 грн, то в 2026 году — 7785 грн.

Также повысились доплаты женщинам, которые родили или усыновили пятерых и более детей, по закону за особые заслуги, до 910 грн.

Пересмотрели размер доплаты за сверхурочный стаж за каждый дополнительный год, повысив с 23,6 грн до 25,95 грн (не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Кроме того, с 1 января 2026 года в автоматическом режиме пересчитали выплаты:

  • семьям военных в случае потери кормильца;
  • повышение ветеранам войны/членам их семей;
  • повышение жертвам нацистских преследований;
  • пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Ранее мы писали, что в январе некоторые группы граждан будут получать больший размер минимальной пенсии. Государство гарантирует выплату на уровне 7,8 тыс. грн.

Также сообщалось, что украинцы еще могут пройти идентификацию в январе этого года. В ПФУ объяснили, что в некоторых случаях возобновление приостановленных выплат станет невозможным.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
