Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года выплаты военнослужащим будут зависеть от должности, звания, стажа и выполняемых задач. Минимальное денежное обеспечение составляет 20 130 грн, а за участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные вознаграждения. В зависимости от обстоятельств военные могут получать 10 000, 30 000, 50 000 или 100 000 грн в месяц, а за выполнение отдельных задач — дополнительные суммы.

О том, как начисляется денежное довольствие в ВСУ, рассказало издание "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

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Из чего состоят выплаты военным

В 2026 году минимальное денежное обеспечение военнослужащего составляет 20 130 грн. В частности, такую сумму может получать рекрут во время обучения.

После зачисления в воинскую часть размер выплат зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, места службы и выполняемых задач.

Порядок начисления определяет приказ Министерства обороны Украины № 260. Выплаты состоят из основного денежного обеспечения, дополнительных вознаграждений и предусмотренных законодательством единовременных выплат.

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К основному денежному обеспечению относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Также военнослужащим могут начисляться надбавки за особенности прохождения службы, квалификацию, выполнение специальных задач и т. п.

Единой суммы для всех военнослужащих нет. На размер выплат влияют должность, звание, продолжительность службы, род войск, место прохождения службы и характер выполняемых задач.

Отдельные правила действуют для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Какие надбавки полагаются военнослужащим

Боевые вознаграждения начисляются дополнительно к основному денежному обеспечению. Их размер зависит от задач, места службы и времени, в течение которого военнослужащий выполнял соответствующую работу.

До 100 000 грн за участие в боевых действиях

Военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют определенные боевые задачи, могут получать до 100 000 грн дополнительного вознаграждения в месяц. Сумма начисляется пропорционально времени выполнения соответствующих задач. Основаниями для выплаты могут быть:

ведение боевых действий на линии соприкосновения;

обнаружение воздушных целей противника в районах боевых действий;

выполнение боевых полётов;

поражение противника ракетными войсками, артиллерией и средствами противовоздушной обороны;

выполнение задач на территории противника;

поражение воздушных и морских целей;

выполнение боевых задач кораблями, катерами и судами;

работа медицинского персонала в районах боевых действий;

отбивание вооруженного нападения на охраняемые объекты;

разминирование в районах выполнения боевых задач.

Право на вознаграждение зависит от фактического выполнения задач и наличия необходимых подтверждающих документов.

До 50 000 грн для военных на пунктах управления

Военнослужащие, осуществляющие оперативное или боевое управление подразделениями на соответствующих пунктах управления, могут получать до 50 000 грн в месяц.

Речь идет об управлении подразделениями, участвующими в боевых действиях. Сам пункт управления при этом может находиться за пределами непосредственной зоны боевых действий.

В то же время это вознаграждение не предусмотрено для военнослужащих подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящих в состав таких пунктов.

До 30 000 грн за боевые и специальные задачи

Военнослужащие могут получать до 30 000 грн в месяц за выполнение определенных боевых и специальных задач вне района непосредственного столкновения с противником.

В частности, выплату могут начислять за следующие виды работы:

коллективную подготовку во время восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

управление группировками войск в соответствующих пунктах управления Генерального штаба;

работу в отдельных группах в регионах, где ведутся боевые действия;

разминирование за пределами районов боевых действий;

обеспечение воинских подразделений непосредственно в районах боевых действий;

противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.

Для получения средств должны быть выполнены установленные условия и оформлены необходимые документы.

До 10 000 грн для военнослужащих, не получающих боевых вознаграждений

Военнослужащим, выполняющим служебные обязанности, но не имеющим права на другие дополнительные боевые вознаграждения, предусмотрена выплата в размере 10 000 грн в месяц.

Она начисляется пропорционально времени выполнения служебных обязанностей. Выплата предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины № 768.

В то же время есть исключения. В частности, эти средства не начисляются за время отпуска с сохранением денежного довольствия.

Также выплата не предусмотрена для отдельных категорий военнослужащих, находящихся в распоряжении командования или освобожденных от должностей без исполнения обязанностей по ним.

Отдельные правила действуют для курсантов и военнослужащих, направленных на обучение в учебные воинские части.

Если военнослужащий имеет право на несколько дополнительных вознаграждений за один и тот же день, ему выплачивают одно — самое большое из тех, на которые он имеет право.

До 170 000 грн за выполнение задач вблизи противника

В 2026 году предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от места выполнения боевых задач. Их начисляют пропорционально количеству дней пребывания в соответствующей зоне.

До 170 000 грн в месяц могут получать военнослужащие, выполняющие задачи:

на позициях до взводного опорного пункта включительно;

во время наступательных, контрнаступательных или контратакующих действий;

на временно оккупированной территории Украины;

на территории между позициями Сил обороны и противника;

непосредственно на территории противника.

До 70 000 грн в месяц предусмотрено за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение месяца военнослужащий выполнял задачи в разных районах, выплату рассчитывают отдельно за каждый день пребывания в соответствующей зоне.

При наличии законных оснований такое вознаграждение может выплачиваться дополнительно до 100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях.

До 40 000 грн в сутки за штурмовые действия

Отдельные вознаграждения предусмотрены за выполнение конкретных боевых задач.

За штурмовые действия с захватом позиций предусмотрена выплата 40 000 грн в сутки. Она касается задач непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника.

За восстановление или возвращение позиций, захваченных противником в глубине собственной обороны, предусмотрено 20 000 грн в сутки.

Если в течение суток военнослужащий имеет право на обе выплаты, начисляется большая сумма — 40 000 грн.

Для получения вознаграждения требуется документальное подтверждение выполненного задания. Командир воинской части подает соответствующее ходатайство в орган военного управления. После рассмотрения документов оформляется подтверждение, на основании которого издается приказ о выплате.

100 000 грн за захват военнопленного

Отдельное вознаграждение предусмотрено за непосредственный захват военнопленного.

За каждого захваченного военнопленного подразделению или группе, выполнившей задание, может быть начислено 100 000 грн. Средства распределяются между участниками с учётом личного вклада каждого военнослужащего.

Для назначения выплаты необходимо подтвердить выполнение задачи в соответствии с установленным порядком.

15 000 грн за подтвержденный результат боя

Еще одно вознаграждение предусмотрено за подтвержденный результат выполнения боевой задачи в стрелковом или рукопашном бою.

При таких условиях военнослужащий или группа могут получить 15 000 грн. Для назначения выплаты необходимо подтвердить результат в соответствии с установленными требованиями. В частности, предусмотрена видео-фиксация выполненного задания.

Какова может быть максимальная сумма боевых выплат

Общий размер установленных боевых вознаграждений может достигать 460 000 грн в месяц. Этот лимит касается трех категорий выплат:

до 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях;

до 170 000 грн или 70 000 грн — в зависимости от места выполнения задач;

40 000 грн или 20 000 грн в сутки — за соответствующие штурмовые задачи.

При этом в этот лимит не включаются основное денежное довольствие, пособие за заключение первого контракта и отдельные вознаграждения за выполнение боевых задач, в частности за захват военнопленных.

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