Военные на боевом задании. Фото: Генштаб/Telegram

После увольнения с военной службы защитники Украины могут получить несколько видов выплат. Среди них — компенсация за неиспользованный отпуск, недополученное имущество, пособие на оздоровление и социально-бытовые нужды и т. д. Размер выплат зависит от обстоятельств увольнения, продолжительности службы и ранее полученной денежной поддержки.

Об этом рассказали на онлайн-платформе "Гаразд", передают Новини.LIVE.

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Компенсация за неиспользованный отпуск

При увольнении с военной службы военнослужащие имеют право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Это касается как ежегодного основного, так и дополнительного отпуска.

Порядок выплаты определяют статья 24 Закона Украины "Об отпусках" и статья 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Сумма компенсации рассчитывается за каждый неиспользованный день отпуска. При этом учитываются:

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должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в денежное обеспечение.

Таким образом, размер компенсации зависит от денежного довольствия военнослужащего и количества дней отпуска, которыми он не воспользовался.

Компенсация за недополученное имущество

Во время службы военнослужащие должны получать форму, обувь, снаряжение и другие вещи в соответствии с установленными нормами. Если часть положенного имущества они не получили, при увольнении могут претендовать на денежную компенсацию его стоимости.

Чтобы оформить выплату, сначала необходимо обратиться в имущественную службу своей воинской части. Там должны выдать справку с указанием стоимости имущества, которое военнослужащий не получил. Расчет производится по ценам, установленным по состоянию на 1 января текущего года.

После этого необходимо подать командиру воинской части рапорт с просьбой выплатить компенсацию. К документу нужно приложить оригинал справки о стоимости недополученного имущества.

После рассмотрения рапорта командир издает приказ, в котором указывает сумму компенсации и основания для ее выплаты.

Порядок компенсации вещевого имущества регулирует постановление Кабинета Министров Украины № 178. Право на такую выплату имеют военнослужащие соответствующих категорий, в частности офицеры, старшины, сержанты и рядовые.

Пособие на оздоровление после увольнения

Военнослужащим предусмотрено ежегодное денежное пособие на оздоровление. Если человек имел право на эту выплату, но не получил ее до увольнения, вопрос о ее начислении и выплате должен быть решен при окончательном расчете.

Основанием служит приказ командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава. В нем должно быть указано решение о причитающихся выплатах.

Размер пособия определяется с учетом:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных выплат, предусмотренных для военнослужащего, кроме вознаграждений.

Чтобы проверить, начислено ли пособие, следует обратиться в финансовую службу воинской части и уточнить информацию о произведенных выплатах.

Материальная помощь на социально-бытовые нужды

Военнослужащие могут получать материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов один раз в год. Ее размер составляет месячное денежное довольствие с учетом установленных составляющих, кроме вознаграждений.

Если военнослужащий соответствовал условиям для получения этой помощи, но не воспользовался своим правом до увольнения, он может поднять вопрос о ее выплате при окончательном расчёте.

Для этого необходимо подать рапорт командиру воинской части. Именно обращение военнослужащего является важным этапом оформления помощи.

Порядок выплаты материальной помощи определяют постановление Кабинета Министров Украины № 704 и приказ Министерства обороны Украины № 260.

В то же время право на такую выплату зависит от установленных условий и наличия оснований для ее предоставления. Поэтому перед увольнением стоит уточнить в финансовой службе, положена ли военнослужащему эта помощь.

Единовременная денежная помощь при увольнении

При увольнении с военной службы военнослужащие при определенных условиях могут получить единовременную денежную помощь. Ее размер зависит от причины увольнения, продолжительности службы и других обстоятельств, определенных законодательством.

Для отдельных категорий военнослужащих пособие составляет 50 % месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. Такой размер может применяться, в частности, при увольнении по состоянию здоровья, в связи с окончанием контракта, по возрасту или по другим предусмотренным законом основаниям.

Для военнослужащих, призванных во время мобилизации или в особый период, предусмотрен иной порядок расчета. Пособие составляет 4 % месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не может быть меньше 25 % месячного денежного довольствия. При расчете учитываются полные месяцы службы после призыва, без дополнительных вознаграждений.

Основанием для выплаты является приказ командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава. В документе указываются выслуга лет и другие данные, необходимые для расчета.

В то же время единовременное пособие не выплачивается при определенных основаниях увольнения. В частности, ограничения касаются увольнения по причине служебной несоответственности, лишения воинского звания, вступления в законную силу обвинительного приговора суда и совершения коррупционного административного правонарушения в случаях, определенных законодательством.

От чего зависит общая сумма выплат

Перечень выплат, которые военнослужащий может получить после увольнения, зависит от его обстоятельств. Значение имеют выслуга лет, основание для увольнения, количество неиспользованных дней отпуска, наличие недополученного вещевого имущества и право на отдельные виды пособий.

Чтобы получить все причитающиеся средства, перед увольнением стоит обратиться к командованию и финансовой службе воинской части. Там можно уточнить, какие выплаты предусмотрены в конкретном случае, какие документы нужно подать и произведен ли полный расчет.

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