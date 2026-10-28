Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год может быть предусмотрено повышение выплат военнослужащим и увеличение финансирования строительства жилья для них. Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал соответствующие предложения и поручил правительству проработать эти вопросы. В то же время окончательные решения еще впереди, ведь документ должен пройти рассмотрение в парламенте.

Об этом народный депутат Леся Забуранная заявила в эфире Ранок.LIVE.

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Какие изменения для военных предлагаются в госбюджете-2027

По словам парламентария, среди предложений, получивших поддержку бюджетного комитета, есть два важных вопроса для военнослужащих.

Первый — возможное повышение денежного довольствия. Второй — увеличение расходов на строительство жилья для военных.

"Мы поддержали и дали соответствующее поручение правительству рассмотреть возможность повышения выплат военнослужащим", — отметила Забуранна.

Депутат подчеркнула, что правительство должно рассмотреть эти предложения. Однако конкретных сумм возможного повышения выплат и объемов дополнительного финансирования жилищных программ она не назвала. Поэтому пока речь идет о предложениях к бюджету, а не об уже принятом решении об увеличении денежного довольствия.

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Среди других приоритетов, на которые обратила внимание Забуранна, — увеличение финансирования лечения детей с редкими заболеваниями, повышение оплаты труда учителей, привлеченных к проведению национального мультипредметного теста, а также поддержка Национальной академии наук.

Всего к проекту государственного бюджета на следующий год народные депутаты подали 5 236 поправок. Общая сумма средств, необходимых для удовлетворения всех этих предложений, превышает 13,5 трлн грн.

"Нужно понимать, что если посчитать сумму, необходимую для удовлетворения всех 5 236 предложений, она составит более 13,5 триллионов, что абсолютно нереалистично", — пояснила депутат.

В ходе рассмотрения бюджетный комитет поддержал 90 предложений. Далее депутаты должны пройти предусмотренные процедурой этапы, после чего парламент будет голосовать за проект бюджета в первом чтении.

Отдельно Забуранная подчеркнула, что Украине нужна дальнейшая финансовая поддержка международных партнеров. По ее словам, на следующий год ожидается помощь для покрытия значительного дефицита государственного бюджета.

Депутат назвала потребность в 70 млрд долларов, из которых 30 млрд долларов должны быть направлены на покрытие гражданских, то есть невоенных, расходов, а 40 млрд долларов — на оборону.

В среду, 28 октября, Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении. Среди поддержанных предложений – поправка о повышении зарплат военным. Теперь правительство должно обработать бюджет до второго чтения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, суммируются ли надбавки военнослужащим в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен. Размер вознаграждения определяется с учетом конкретных задач и условий, предусмотренных нормативными актами. Отдельный порядок действует для дополнительных вознаграждений, которые зависят от пребывания военнослужащего в определенных районах.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменятся выплаты военнослужащим во время лечения. С 24 ноября 2026 года в Украине должны вступить в силу новые правила. Они предусматривают сохранение основных выплат на время длительного лечения, а также дополнительное вознаграждение в размере 50 или 100 тыс. гривен в месяц в зависимости от обстоятельств получения травмы.