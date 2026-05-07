Детям пропавших без вести военных предоставляют компенсацию на обучение в 2026 году: детали

В Украине дети защитников и защитниц, пропавших без вести во время войны с Россией, имеют право на компенсацию стоимости обучения по контракту. Эта льгота предусмотрена государством. Известно, что нужно сделать, чтобы получить ее в этом году.

Об этом передает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

Кому предоставляются льготы

Правом на компенсацию обеспечиваются студенты, у которых один из родителей имеет статус пропавшего без вести. В таком случае государство может вернуть деньги за обучение в учреждениях предвысшего или высшего образования. Также это касается студентов, образовательные учреждения которых:

заключили договор с Министерством по делам ветеранов об участии в проекте;

зарегистрировались в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО);

с действующей лицензией на образовательную деятельность.

Чтобы проверить доступна ли льгота, студент должен обратиться в администрацию своего учебного заведения. После этого он предоставляет документы, чтобы подтвердить соответствующий статус ребенка пропавшего без вести защитника или защитницы.

Какие документы нужны для оформления компенсации

По информации на сайте Министерства образования и науки Украины, речь идет о:

удостоверение о члене семьи погибшего защитника или защитницы;

свидетельство о рождении и УБД отца/матери или Выписка из ЕГРВВ.

Оповещения о компенсации детям защитников и защитниц будут поступать в приложении Дія.

