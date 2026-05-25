Главная Финансы Перевод военного в другую часть: что может произойти с выплатами

Дата публикации 25 мая 2026 17:35
Выплаты военным при переводе в другую часть: как действовать в случае задержки денег
Военные идут по дороге, деньги в кошельке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

При переводе военнослужащих между частями выплаты иногда задерживаются из-за проблем с передачей финансовых документов. При этом такие ситуации не приравниваются к увольнению, поэтому требовать компенсацию по нормам Кодекса законов о труде, как это бывает в гражданских трудовых спорах, не получится.

Об этом в комментарии РБК-Украина объяснила военный адвокат Татьяна Козян, передают Новини.LIVE.

Почему могут "зависнуть" выплаты при переводе

По словам юриста, во время ротации личные дела и финансовые аттестаты часто передаются с задержками из-за бюрократических или логистических трудностей. Однако это не отменяет обязанности новой части обеспечивать военного выплатами.

"При переводе военнослужащего из одной части в другую выплаты действительно могут "зависнуть" из-за бюрократических задержек в передаче финансовой документации, однако, согласно п. 23 Порядка № 260, денежное обеспечение должно начисляться по новой должности непрерывно со дня вступления на нее, что возлагает на принимающую сторону обязанность оперативно устранить причины задержки", — объясняет Татьяна Козян.

В то же время она отмечает, что перевод и увольнение со службы — это разные юридические процедуры. Верховный Суд уже отдельно обращал на это внимание в своей практике.

Какие выплаты положены военному при смене места службы

Козян отметила, что некоторые юристы пытаются применить общие нормы трудового права к любым случаям невыплаты денег военным. Но суды детально изучают специфику военного законодательства и отклоняют такие иски, если речь идет о перемещении внутри ВСУ.

Если при увольнении защитник может претендовать на компенсацию в виде среднего заработка за каждый день задержки, то при ротации механизм защиты другой.

Юрист разъяснила, что в таких случаях можно требовать только компенсацию потери части доходов из-за просрочки выплат — в соответствии с отдельным законом, который предусматривает возмещение инфляционных потерь.

Как действовать бойцу в случае задержки выплат

Адвокат рекомендует военнослужащим, которые оказались в такой ситуации, не ждать месяцами автоматического решения проблемы, а самостоятельно запускать процесс проверки финансовых документов через официальные каналы.

Для оперативного решения вопроса задержки выплат при переводе бойцу следует обращаться в финансовую службу новой части или на горячую линию Министерства обороны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что денежное обеспечение военных хотят считать по-новому. Стартовые оклады защитников предлагают привязать к средней зарплате в Украине. Законопроект, который уже подали в Верховную Раду, также предусматривает автоматическую индексацию выплат в ВСУ.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты и льготы гарантированы военным после освобождения из плена. В частности им полагается единовременная денежная помощь от государства. Для ее получения необходимо предоставить справку от Национального информационного бюро.

военнослужащие денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
