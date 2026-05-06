Денежное обеспечение в ВСУ: сколько получают пехотинцы на передовой и во время ротации

Бойцы на задании, деньги в кармане военной формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским специальные контракты для пехотинцев с выплатами 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполняемых задач, действительно необходимы. Ведь сейчас бойцы, которые находятся непосредственно "на нуле" получают значительно меньше.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант Денис Бобков в эфире "Ранок.LIVE".

Сколько получают пехотинцы на передовой

Сейчас обычный пехотинец получает ориентировочно 180-190 тыс. гривен в месяц, при условии, если он находится все 30 дней непосредственно на боевых позициях.

"Учитывая современные цены это на самом деле не такие большие деньги, а тем более для такой тяжелой, изнурительной и, не побоюсь этого слова, страшной работы. Потому что это работа под постоянным стрессом, когда тебя постоянно пытаются убить. Поэтому достойное денежное обеспечение в первую очередь для пехоты оно действительно необходимо", — отметил Бобков.

Сколько получают пехотинцы на ротации

Подразделения после ротации все равно находятся недалеко от линии боевого соприкосновения. Однако в таком случае денежное премирование меньше — не 100, а 30 тысяч гривен. Расчет осуществляется в соответствии с количеством дней, сколько военнослужащий провел на позициях, а сколько — в условном тылу.

"Назвать это тылом очень сложно. К тому же все мы понимаем, что у нас в Украине в принципе не существует безопасных мест, тем более — в прифронтовых населенных пунктах", — добавил начальник отделения коммуникаций 37 отдельной бригады морской пехоты.

Относительно срока пребывания на ротации, Бобков пояснил, что он может значительно отличаться в зависимости от интенсивности ведения боевых действий, подразделения, отлаженности процессов, укомплектованности и тому подобное. Обычно около двух-трех недель бойцы имеют возможность отдохнуть.

Есть ли нехватка кадров в подразделениях пехоты

"Наша бригада является одной из приоритетных по укомплектованию кадрами, поэтому как таковой нехватки кадров пехоты нет, как и военнослужащих на других должностях", — рассказал Бобков.

В то же время он отметил: если говорить в масштабе и сравнивать количество пехотинцев с российской армией, то в ВСУ их гораздо меньше.

