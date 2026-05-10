Выплаты военным при увольнении: сколько начисляют мобилизованным и контрактникам в мае 2026 года

Выплаты военным при увольнении: сколько начислят в мае
При увольнении с военной службы военнослужащие получают от государства единовременную денежную помощь. Ее размер и порядок начисления зависят от категории защитника и основания увольнения.
Новини.LIVЕ рассказывают, сколько начисляют мобилизованным и контрактникам в мае 2026 года.
Как начисляют выплаты контрактникам
В Министерстве обороны Украины объяснили, что во всех случаях базой расчета является месячное денежное обеспечение (ДО) на день увольнения без учета любых боевых и разовых вознаграждений, в частности дополнительного вознаграждения.
Для контрактников и кадровых военнослужащих (кроме лиц срочной службы и офицеров по призыву) ЕДП начисляется по одному из трех размеров, в зависимости от основания увольнения и продолжительности службы:
- 50% ДО за каждый год службы (независимо от стажа) — при увольнении по состоянию здоровья, после возвращения из плена, или из-за окончания контракта в особый период (24+ месяца);
- 50% ДО за каждый год службы (при выслуге более 10 лет) — увольнение по возрасту, семейным обстоятельствам, из-за сокращения штата или окончания срока контракта;
- 25% ДО за каждый год службы (при выслуге более 10 лет) — увольнение по собственному желанию или семейным обстоятельствам в мирное время.
Выплаты для офицеров-призывников при увольнении
Для военнослужащих, проходящих службу по призыву лиц офицерского состава, предусмотрен отдельный порядок выплаты единовременной денежной помощи при увольнении. Размер такой выплаты составляет 50% от месячного денежного обеспечения и предоставляется единовременно.
Право на получение помощи возникает в случае увольнения по следующим основаниям:
- завершение определенного срока прохождения военной службы;
- увольнение по состоянию здоровья;
- семейные обстоятельства или другие уважительные причины в соответствии с перечнем, утвержденным частью двенадцатой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";
- наступление особого периода и отказ продолжать службу военнослужащей, воспитывающей ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- возвращение из плена;
- избрание в Верховную Раду Украины народным депутатом;
- назначение или избрание на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя или дисциплинарного инспектора;
- завершение срока службы по призыву лиц офицерского состава в период действия военного положения.
Размер выплат мобилизованным
Для военнослужащих, которых призвали во время мобилизации на особый период, а также для резервистов, привлеченных в это время, применяется отдельный механизм выплаты единовременного денежного пособия. Его определяет постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 года №460.
Сумма помощи рассчитывается в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. В то же время законодательством гарантирована минимальная выплата — не менее 25% месячного денежного обеспечения, независимо от того, сколько фактически длилась служба.
В расчет берут только полные календарные месяцы прохождения службы. Неполные месяцы не учитываются. Также при определении суммы не включают боевые выплаты и другие одноразовые вознаграждения.
Начисление ЕДП производится в день увольнения военнослужащего. Если человек до мобилизации уже проходил военную службу и ранее получал такую помощь, новую выплату вычисляют исключительно за период текущего призыва — без учета предыдущей службы.
