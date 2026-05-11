Повышение выплат военным: Соболев объяснил, заложили ли средства в бюджет

Военнослужащий на боевом задании, деньги в кармане военной формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Изменения в бюджет, которые сейчас предлагаются, не предусматривают повышения выплат военнослужащим. На повестке дня есть только законопроект, который предусматривает перенаправление военного сбора на денежное обеспечение Сил обороны.

Об этом заявил народный депутат Украины, член партии ВО "Батькивщина" Сергей Соболев в эфире Новини.LIVE.

Что известно о повышении выплат военным

"Происходит странная вещь. Есть изменения в бюджет, которые подготовили, которые будут выноситься на голосование. Но там ни копейки не заложено на повышение заработных плат военнослужащих. Поэтому, к сожалению, это и дальше — разговоры", — отметил нардеп.

Он добавил, что единственный законопроект, который стоит на повестке дня и будет рассматриваться в Раде уже в ближайшее время, о том, чтобы военный сбор направить исключительно на повышение заработной платы военнослужащим.

По его словам, речь идет о сумме примерно от 230 млрд до одного триллиона гривен в год. Сейчас эти средства также тратятся на оборонную сферу, однако не на выплаты защитникам.

Читайте также:

"Только почему-то, тратя деньги на оборонку, мы забываем о солдатах и офицерах, которые уже в который раз оказываются за бортом, когда поднимается вопрос о повышении зарплат военным", — подчеркнул Соболев.

Нардеп резюмировал, что пока не будут заложены изменения в бюджет с четкими расчетами от Минобороны, планы по выплатам в 400 тысяч грн бойцам на передовой остаются на уровне слухов.

На сколько должны вырасти выплаты военнослужащим

Как заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский, минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих в Украине должен быть не менее 30 тысяч гривен.

"Минимальный уровень должен быть не менее тридцати тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций — больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров — достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, он поручил правительству обеспечить внедрение специальных контрактов для пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько на самом деле получают украинские пехотинцы. Уровень денежного обеспечения зависит от места службы и выполняемых задач. Бойцы, которые находятся на ротации, получают премирование из расчета 30 тыс. грн в месяц.

Также Новини.LIVE писали, сколько получают военные при увольнении со службы. Размер выплат для контрактников и мобилизованных существенно отличается. Конечная сумма зависит от категории защитника и основания увольнения.