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Новые выплаты военнослужащим: сколько и за что будут доплачивать

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 17:35
В Украине ввели вознаграждения за военные инновации: кто и сколько получит
Военные ВСУ, деньги. Фото: Генштаб. Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Военным будут платить за инновации, которые помогут более эффективно уничтожать врага или спасать жизни сослуживцев. По инициативе Министерства обороны правительство поддержало новый порядок лицензирования оборонных технологий, разработанных на фронте. Теперь защитники не только увидят свои изобретения в серийном производстве, но и будут получать за них доплату.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Министерства обороны Михаила Федорова.

Новые правила позволят государству передавать военные разработки производителям через прозрачный механизм лицензирования. При этом не менее 25% средств от лицензионных платежей будут получать авторы разработок.

Речь идет о технологиях, которые создают сами военные во время службы — от технических усовершенствований до новых решений для боевых задач.

"Новый механизм формирует справедливую систему вознаграждения для военных и конкурентные правила работы с государственными разработками", — отметил Федоров.

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Остальные средства будут направлены на развитие оборонных инноваций. В частности, средства планируется использовать на:

  • поддержку подразделений, где рождаются новые технологии;
  • разработку новых решений для фронта;
  • защиту прав интеллектуальной собственности.

"Украина создает уникальные технологии непосредственно во время войны. Наша задача — быстро масштабировать лучшие решения для фронта и справедливо вознаграждать их авторов", — резюмировал глава Минобороны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военные могут годами получать меньшие выплаты из-за ошибок в начислениях. Чаще всего это происходит из-за устаревших расчетов или того, что не учитывается часть надбавок и доплат. В таких случаях необходимо обращаться в суд.

Также Новини.LIVE сообщали, что при переводе военных между частями выплаты могут задерживаться из-за передачи документов. Компенсации за это не предусмотрено, но в новой части обязаны начислять деньги регулярно.

выплаты ВСУ военнослужащие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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