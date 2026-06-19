В Україні запровадили винагороди за військові інновації: хто і скільки отримає

Військові ЗСУ, гроші. Фото: Генштаб. Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військовим платитимуть за іновації, які допоможуть ефективніше нищити ворога або рятувати життя побратимів. З ініціативи Міністерства оборони уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених на фронті. Тепер захисники не лише бачитимуть свої винаходи у серійному виробництві, а й отримуватимуть за них доплати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на очільника Міністерства оборони Михайла Федорова.

Нові правила дозволять державі передавати військові розробки виробникам через прозорий механізм ліцензування. При цьому щонайменше 25% коштів від ліцензійних платежів отримуватимуть автори розробок.

Йдеться про технології, які створюють самі військові під час служби — від технічних удосконалень до нових рішень для бойових завдань.

"Новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками" — зазначив Федоров.

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Решта грошей працюватиме на розвиток оборонних інновацій. Зокрема, кошти планують використовувати на:

підтримку підрозділів, де народжуються нові технології;

розробку нових рішень для фронту;

захист прав інтелектуальної власності.

"Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання — швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів", — резюмував очільник Міноборони.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військові можуть роками отримувати менші виплати через помилки в нарахуваннях. Найчастіше це трапляється через застарілі розрахунки або те, що не враховують частину надбавок і доплат. У таких випадках потрібно звертатися до суду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час переведення військових між частинами виплати можуть затримуватись через передачу документів. Компенсації за це не передбачено, але у новій частині зобов'язані нараховувати гроші регулярно.