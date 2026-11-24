Военные идут по дороге. Фото: Генштаб/Telegram

В декабре 2026 года украинские военнослужащие будут получать денежное довольствие, размер которого зависит от должности, воинского звания, выслуги лет и условий службы. Для новобранцев, проходящих подготовку в учебных центрах, предусмотрена минимальная выплата. В то же время за боевые задачи и дополнительные обязанности военные могут получать значительно больше.

О порядке начисления выплат военным рассказали в информагентстве Министерства обороны Украины АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Из чего будут состоять выплаты военным в декабре

Размер денежного довольствия украинских военнослужащих определяется в соответствии с приказом Министерства обороны Украины № 260. Сумма, которую получает военнослужащий, зависит от нескольких составляющих.

Основное денежное довольствие включает:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет.

Минимальная сумма денежного довольствия составляет 20 130 грн. Ее получают новобранцы, проходящие подготовку в учебных центрах.

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После завершения обучения и зачисления в воинскую часть размер выплат может измениться. На него влияют должность, звание, продолжительность службы, род войск и другие условия.

Помимо основного денежного обеспечения, военнослужащим могут начисляться ежемесячные надбавки. В частности, дополнительные средства предусмотрены за особые условия службы, уровень квалификации, работу с информацией с ограниченным доступом и службу в Силах специальных операций.

Также надбавки могут получать военные, имеющие учёную степень или ученое звание. Отдельно предусмотрены премии и вознаграждения за выполнение задач по кибербезопасности и киберзащите.

Какие дополнительные выплаты предусмотрены для военнослужащих

Помимо ежемесячного денежного довольствия военнослужащие могут получать единовременные выплаты и материальную помощь.

Дополнительные вознаграждения предусмотрены за выполнение отдельных задач и работ. Среди них:

выполнение задач во время морской службы;

прыжки с парашютом;

проведение водолазных работ;

участие в противоминной деятельности;

несение боевого дежурства.

Кроме того, военнослужащие могут рассчитывать на помощь в оздоровлении, материальную поддержку для решения социально-бытовых вопросов и выплату после заключения первого контракта.

На общий размер денежного довольствия также влияет вид войск. Например, выплаты военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций могут отличаться. Это связано с особенностями выполнения задач и дополнительными выплатами, предусмотренными для отдельных подразделений.

Сколько военным доплачивают за боевые задачи

Отдельную часть дохода военнослужащих могут составлять дополнительные вознаграждения за выполнение боевых и специальных задач. Их размер зависит от места службы, характера работы и непосредственного участия военного в боевых действиях.

Предусмотрены следующие ежемесячные доплаты:

10 000 грн — за выполнение обязанностей в тылу при определенных условиях, если военнослужащий не имеет права на другое дополнительное вознаграждение;

30 000 грн — за выполнение боевых или специальных задач;

50 000 грн — за выполнение задач на пунктах управления;

100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях при установленных условиях.

При этом получать все эти доплаты одновременно за один и тот же период нельзя. Если военнослужащий имеет право на несколько дополнительных вознаграждений, ему выплачивают только одно — самое крупное по размеру.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько алиментов могут взыскивать с военнослужащего в 2026 году. Сумма зависит от количества детей, на содержание которых военнослужащий обязан выплачивать средства. Законодательство предусматривает гарантированный и рекомендуемый минимум, а также максимальную сумму, которую могут взыскать в приказном производстве.

Также узнайте, за какие нарушения военнослужащий может лишиться дополнительных выплат. Командование может уменьшить премию или надбавки при наличии определенных оснований. В то же время военнослужащий может проверить законность такого решения.