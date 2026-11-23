Мужчина кладет деньги в карман военной формы. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года украинским военнослужащим начисляют денежное довольствие за октябрь. Это основные оклады, боевые доплаты, премии и другие надбавки. Согласно установленным правилам, выплаты за предыдущий месяц должны поступать до 20 числа, однако не всегда деньги перечисляют в установленные сроки. По разным причинам средства могут поступить позже.

Когда военные получат боевые за октябрь

В Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащих на сайте Министерства обороны Украины указано, что выплаты за предыдущий месяц должны поступить до 20 числа. Но это не означает, что их обязательно зачислят на карту вовремя.

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Если воинская часть получила финансирование с опозданием, ее финансовая служба должна перечислить деньги военным в течение трех дней после поступления средств.

На практике выплаты поступают в разные дни. Основное обеспечение обычно выплачивают до 15 числа, а боевые доплаты, премии и надбавки чаще поступают уже после 20-го.

Почему в ноябре могут задержать боевые доплаты

Задержки случаются в течение всего года, и ноябрь не исключение. Чаще всего такие сбои бывают в начале года: тогда действуют бюджетные процедуры, много бумажной работы, обновляются финансовые документы. В январе части переоформляют личные дела и готовят новые заявки на финансирование, поэтому начисления и переводы иногда затягиваются.

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Но есть и другие причины:

Документы опаздывают. Воинская часть может не передать вовремя данные, необходимые для расчета выплат.

Ошибки в финансовых заявках. Неправильно оформленные документы приходится исправлять, и это задерживает поступление денег.

Технические сбои. Из-за проблем в работе платежных систем переводы на банковские счета могут занимать больше времени.

Последствия обстрелов. Удары по критической инфраструктуре иногда нарушают работу банков и других финансовых сервисов.

Если боевые или другие выплаты не поступили вовремя, стоит обратиться в финансовую службу своей части. Там объяснят, почему произошла задержка и как именно начислялись средства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащих могут лишать премий и боевых доплат. Причиной могут служить нарушение воинской дисциплины и неисполнение служебных обязанностей. Если деньги сняли безосновательно, боец может обжаловать действия командования.

Также узнайте, почему задерживают выплаты военным после ранения. Одной из причин могут быть ошибки в документах, подтверждающих обстоятельства травмы. Проверять правильность оформления справок лучше заранее.