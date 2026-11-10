Военнослужащий пишет на листе бумаги. Фото: Генштаб/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, изменяющий правила подачи деклараций для военнослужащих и других представителей сил безопасности. Документ предлагает сохранить отсрочку для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, а для военных тыловых и административных подразделений предусмотреть декларирование в обычные сроки.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кому разрешат подать декларацию позже

В настоящее время военнослужащие сил безопасности могут отложить подачу деклараций до окончания военного положения независимо от того, участвуют ли они в боевых действиях. Из-за этого такой возможностью пользуются также сотрудники тыловых, административных и вспомогательных подразделений.

Законопроект №16220 предлагает изменить этот подход и разделить военных на несколько категорий.

Для военнослужащих Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, ВСУ, Госспецтрансслужбы и полицейских подразделений особого назначения, участвующих в боевых действиях, отсрочка будет сохранена. Они должны будут подать декларацию в течение 90 дней после завершения или отмены военного положения либо увольнения со службы.

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Такой же срок предусмотрен для военнослужащих других государственных органов, которые непосредственно участвовали в боевых действиях на последний день обычного срока декларирования. В этом случае 90 дней будут отсчитываться после завершения военного положения, прекращения участия в боях или увольнения со службы.

Повторное привлечение к боевым действиям не приостанавливает и не продлевает этот срок.

Кому придется подавать декларации в обычные сроки

Законопроект также уточняет перечень должностных лиц, которые не смогут откладывать подачу деклараций. Они должны отчитываться о своих доходах и имуществе по общим правилам даже во время военного положения.

К этой категории относятся:

министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти и местных органов власти;

государственные служащие;

руководители правоохранительных органов и их заместители;

судьи, прокуроры и члены органов судебного и прокурорского управления;

начальники военных и военно-гражданских администраций;

руководитель Офиса Президента, секретарь СНБО, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, народные депутаты, военный омбудсмен и их заместители.

Как изменится доступ к декларациям военных

Отдельный блок законопроекта касается защиты информации о военнослужащих. Документы тех, кто подпадает под специальный порядок декларирования, не будут доступны в открытом доступе. Исключение составят высокопоставленные чиновники и военные, не участвующие в боевых действиях.

Также право обращаться с просьбой об изъятии деклараций военнослужащих ВСУ из публичного доступа получат начальник Генерального штаба и его заместитель.

В то же время декларации высокопоставленных должностных лиц, в частности министров, руководителей правоохранительных органов, судей и прокуроров, скрывать нельзя будет.

НАЗК будет ежегодно проверять, сохраняются ли основания для закрытия деклараций, и публиковать статистику о количестве таких документов. Если оснований больше нет, агентство должно сообщить об этом.

Открытый доступ к декларациям будет восстанавливаться автоматически после окончания военного положения, увольнения с должности, в связи с которой документ был скрыт, или соответствующего уведомления.

Что делать военнослужащим, которые не подавали декларации после 2021 года

Законопроект предусматривает отдельный срок для военнослужащих, которые не подавали декларации после 2021 года.

После вступления закона в силу они должны будут подать необходимые документы в течение 90 дней. В то же время это правило не будет распространяться на тех, кто будет иметь право на специальный порядок декларирования.

Почему хотят изменить правила

Авторы законопроекта считают, что действующие правила не проводят различия между военными, участвующими в боевых действиях, и теми, кто выполняет задачи в тылу. Из-за этого декларации не подаются годами, а финансовый контроль над военнослужащими ослабляется.

Новые правила должны помочь сократить количество непредставленных деклараций и усилить контроль за доходами и имуществом должностных лиц. В то же время для военных, которые из-за участия в боевых действиях не могут своевременно отчитываться, предлагается сохранить возможность отсрочки.

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