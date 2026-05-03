Выплаты мобилизованным во время БЗВП: сколько получат новобранцы в мае

Военнослужащие на обучении.

Граждане Украины, призванные во время особого периода, а также те, кто вступил в ряды ВСУ добровольно, после прохождения всех необходимых процедур в ТЦК и СП направляются в учебные центры. Именно там они проходят базовую общевойсковую подготовку, которая длится ориентировочно 51 день. Важно, что уже с первого дня этого этапа новобранцам начинают начислять денежное обеспечение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько получат новобранцы в мае.

Размер выплат мобилизованным, которые находятся на обучении

В Министерстве обороны Украины отмечают, что во время прохождения базовой подготовки рекруты получают выплаты, которые официально называются денежным обеспечением. Его минимальный размер составляет около 20 130 гривен, однако фактическая сумма может меняться в зависимости от ряда факторов, в частности воинского звания и занимаемой должности.

Выплата начисленных средств осуществляется не сразу, а в следующем календарном месяце одной суммой. Например, если военнослужащий начал подготовку в апреле, первое денежное обеспечение он получит в мае — пропорционально времени пребывания в учебном центре.

Размер выплат мобилизованным после обучения

После завершения базовой подготовки военнослужащие, имеющие первый тарифный разряд и выслугу до одного года и не привлеченные непосредственно к боевым действиям, обычно получают тот же базовый уровень денежного обеспечения — от 20 130 гривен ежемесячно.

В то же время окончательный доход может вырасти за счет дополнительных выплат, которые зависят от условий службы.

В частности, предусмотрены различные виды доплат:

около 30 000 гривен — за выполнение задач вне районов боевых действий;

до 50 000 гривен — за руководство подразделениями:

до 100 000 гривен — в случае непосредственного участия в боевых действиях.

Кроме этого, за каждые 30 дней пребывания на передовой может дополнительно начисляться еще 70 000 гривен. Также военнослужащие имеют право на ежегодные выплаты, в частности помощь на оздоровление и другие виды материальной поддержки, если это предусмотрено законодательством.

