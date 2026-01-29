Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Лимиты на снятие наличных в ПриватБанке — правила в 2026 году

Лимиты на снятие наличных в ПриватБанке — правила в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 07:01
ПриватБанк установил лимиты на снятие наличных — какие действуют правила в 2026 году
Мужчина держит карту возле терминала. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" установил для клиентов ограничения на снятие наличных средств. В финучреждении обнародовали информацию, какие предусмотрены лимиты на выдачу наличных через кассы, банкоматы и другие каналы как в Украине, так и за рубежом в 2026 году.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Реклама
Читайте также:

Лимиты на снятие наличных средств в ПриватБанке

Снятие наличных через кассы

Согласно постановлению №18 Национального банка Украины (НБУ), в 2026 году на услугу выдачи наличных через кассы установлен лимит до 100 тыс. грн/сутки. Такой способ снятия средств предусматривает необходимость их заказа в "Приват24" (меню "Сервисы", "Заказ наличных") или по номеру 3700.

В случае снятия наличных с карты другого финучреждения, то лимит составляет не более 20 тыс. грн как за транзакцию, так и за сутки.

На снятие иностранной валюты со счета клиента действует ограничение на уровне до 100 тыс. грн (эквивалент) в сутки.

В отделениях на территориях, которым может угрожать оккупация, выдача валюты осуществляется в рамках остатка на счете при наличии наличных в кассе.

Снятие денег через банкоматы

В банкоматах ограничение на снятие средств с карты ПриватБанка установлено на уровне 20 тыс. грн в течение трех часов и 100 тыс. грн в течение суток для некоторых категорий клиентов с требованиями финансового мониторинга.

Если деньги снимаются с карты другого банка, то лимит предусмотрен в сумме 20 тыс. грн за операцию и 20 тыс. грн за три часа.

Лимит на услугу "Снять без карты" установлен следующий:

  • при первом снятии денег — 4 тыс. грн в сутки (или за транзакцию);
  • при дальнейшем снятии — 4 тыс. грн за выполнение одной операции, 20 тыс. грн — в сутки (не более пяти операций в течение суток).

Другие варианты снятия наличных

Кроме того, клиенты могут снимать средства на кассах при расчете за товар до 6 тыс. грн (в NOVUS, ROSHEN (до 500 грн); в АТБ, Сильпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash!, Сим23 (до 2 тыс. грн), на АЗС WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), Укрнафта (до 5 тыс.грн); в некоторых аптеках.

Снятие наличных с карт за пределами Украины

Предусмотрены ограничения на снятие средств с карт в гривне в сумме 12,5 тыс. грн в эквиваленте за одну неделю.

С валютных карт (доллар США/евро) — до 100 тыс. грн в эквиваленте в сутки.

За пределами Украины комиссия на снятие наличных с карт ПриватБанка равна 2%.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк во время финмониторинга может проверять различные операции, и наложить ограничения из-за подозрительной деятельности. В частности, проблемы могут возникнуть после перевода валюты.

Также мы писали, что ПриватБанк может требовать подтверждения родственных связей для валютного перевода. Для такой процедуры предусмотрены определенные особенности.

ПриватБанк деньги банки наличка банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации