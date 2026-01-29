ПриватБанк установил лимиты на снятие наличных — какие действуют правила в 2026 году

Мужчина держит карту возле терминала. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" установил для клиентов ограничения на снятие наличных средств. В финучреждении обнародовали информацию, какие предусмотрены лимиты на выдачу наличных через кассы, банкоматы и другие каналы как в Украине, так и за рубежом в 2026 году.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Реклама

Читайте также:

Лимиты на снятие наличных средств в ПриватБанке

Снятие наличных через кассы

Согласно постановлению №18 Национального банка Украины (НБУ), в 2026 году на услугу выдачи наличных через кассы установлен лимит до 100 тыс. грн/сутки. Такой способ снятия средств предусматривает необходимость их заказа в "Приват24" (меню "Сервисы", "Заказ наличных") или по номеру 3700.

В случае снятия наличных с карты другого финучреждения, то лимит составляет не более 20 тыс. грн как за транзакцию, так и за сутки.

На снятие иностранной валюты со счета клиента действует ограничение на уровне до 100 тыс. грн (эквивалент) в сутки.

В отделениях на территориях, которым может угрожать оккупация, выдача валюты осуществляется в рамках остатка на счете при наличии наличных в кассе.

Снятие денег через банкоматы

В банкоматах ограничение на снятие средств с карты ПриватБанка установлено на уровне 20 тыс. грн в течение трех часов и 100 тыс. грн в течение суток для некоторых категорий клиентов с требованиями финансового мониторинга.

Если деньги снимаются с карты другого банка, то лимит предусмотрен в сумме 20 тыс. грн за операцию и 20 тыс. грн за три часа.

Лимит на услугу "Снять без карты" установлен следующий:

при первом снятии денег — 4 тыс. грн в сутки (или за транзакцию);

при дальнейшем снятии — 4 тыс. грн за выполнение одной операции, 20 тыс. грн — в сутки (не более пяти операций в течение суток).

Другие варианты снятия наличных

Кроме того, клиенты могут снимать средства на кассах при расчете за товар до 6 тыс. грн (в NOVUS, ROSHEN (до 500 грн); в АТБ, Сильпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash!, Сим23 (до 2 тыс. грн), на АЗС WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), Укрнафта (до 5 тыс.грн); в некоторых аптеках.

Снятие наличных с карт за пределами Украины

Предусмотрены ограничения на снятие средств с карт в гривне в сумме 12,5 тыс. грн в эквиваленте за одну неделю.

С валютных карт (доллар США/евро) — до 100 тыс. грн в эквиваленте в сутки.

За пределами Украины комиссия на снятие наличных с карт ПриватБанка равна 2%.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк во время финмониторинга может проверять различные операции, и наложить ограничения из-за подозрительной деятельности. В частности, проблемы могут возникнуть после перевода валюты.

Также мы писали, что ПриватБанк может требовать подтверждения родственных связей для валютного перевода. Для такой процедуры предусмотрены определенные особенности.