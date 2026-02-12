Видео
Финмониторинг в ПриватБанке — грозит ли счетам военных

Финмониторинг в ПриватБанке — грозит ли счетам военных

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 07:01
ПриватБанк блокирует счета военных — причины и как избежать проблем
Мужчина в форме держит смартфон. Фото: Armyinform

Счета украинских военнослужащих в государственном "ПриватБанке" также подлежат финансовому мониторингу и блокированию банковских карт на время проверки в 2026 году. О такой ситуации рассказал один из клиентов финучреждения.

Об этом говорится на портале "Минфин", передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о блокировке карт военных в ПриватБанке

Как сообщил один из клиентов, который является курсантом, ПриватБанк заблокировал счет, куда поступало денежное довольствие, для проведения финансового мониторинга.

В своем отзыве он отметил, что предоставил финучреждению все необходимые документы и успешно прошел соответствующую процедуру, однако банк до сих пор не открыл доступ к средствам.

"09.02.2026 я предоставил все документы. В тот же день в 09:45 банк подтвердил успешное прохождение финансового мониторинга, документы были приняты (регистрационный номер письма в Канцелярии № 2954262-ВБ). Несмотря на то, что легальность средств подтверждена самим банком, доступ к счету до сих пор не восстановлен. В техподдержке (заявка № 358055000) отказываются называть сроки разблокировки, заявляя, что "сроки не указаны", — говорится в обращении.

По его мнению, такие действия со стороны государственного финучреждения недопустимы в отношении военнослужащего во время военного положения. В связи с фактом удержания социальных выплат и нарушения ст. 1074 Гражданского кодекса Украины он подал жалобу в Национальный банк Украины (НБУ) для разблокирования средств.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Финансовый мониторинг в ПриватБанке

Согласно части 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", ПриватБанк может блокировать счета для осуществления проверки в случае появления подозрений относительно легальности операций. В случае их подтверждения банк может отказаться в дальнейшем сотрудничать с клиентами. Это может произойти по следующим причинам:

  • Операции клиента на основе внутренних критериев относятся к рисковым;
  • Клиент отказался предоставить документы банку для проверки;
  • Подана (по требованию банка) ложная информация;
  • Банк не смог идентифицировать лицо, в интересах которого происходили финоперации.

Чаще всего банк блокирует сотрудничество из-за подозрительных платежей, переводов по счетам. Также под финмониторинг можно попасть, если:

  • превысить денежный оборот, указанный при открытии счета;
  • возникнет подозрение, что счетом пользуются посторонние лица;
  • по клиенту есть негативные данные от других банковских учреждений;
  • клиент ежедневно получает переводы и снимает наличные.

На портале "Минфин" также отметили, что во избежание угрозы проведения финмониторинга нежелательны операции с криптовалютой и с казино.

ПриватБанк и актуализация данных

Чтобы предотвратить такое развитие событий, клиенты банка должны заблаговременно подтверждать идентификационные данные. Речь идет о процедуре актуализации персональных сведений.

Гражданин должен подать о себе информацию в установленный срок, даже если она не претерпела изменений. Только на основе обновленных данных возможно дальнейшее обслуживание счетов.

В случае необходимости и при появлении рисков банк за месяц должен прислать требование пройти актуализацию данных. Для каждого конкретного клиента применяют индивидуальный период. Как правило, такую процедуру необходимо проходить не реже, чем раз в пять лет.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке можно открыть универсальную "Дія.Карту" для получения государственных выплат. Однако для нее также установлены определенные тарифы.

Также рассказывали, что в ПриватБанке можно оформить выплату госпомощи в 2 тыс. грн. Речь идет о предоставлении средств в рамках программы "Скрининг здоровья 40+".

ПриватБанк банки военные деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
