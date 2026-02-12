ПриватБанк блокирует счета военных — причины и как избежать проблем

Мужчина в форме держит смартфон. Фото: Armyinform

Счета украинских военнослужащих в государственном "ПриватБанке" также подлежат финансовому мониторингу и блокированию банковских карт на время проверки в 2026 году. О такой ситуации рассказал один из клиентов финучреждения.

Об этом говорится на портале "Минфин", передают Новини.LIVE.

Что известно о блокировке карт военных в ПриватБанке

Как сообщил один из клиентов, который является курсантом, ПриватБанк заблокировал счет, куда поступало денежное довольствие, для проведения финансового мониторинга.

В своем отзыве он отметил, что предоставил финучреждению все необходимые документы и успешно прошел соответствующую процедуру, однако банк до сих пор не открыл доступ к средствам.

"09.02.2026 я предоставил все документы. В тот же день в 09:45 банк подтвердил успешное прохождение финансового мониторинга, документы были приняты (регистрационный номер письма в Канцелярии № 2954262-ВБ). Несмотря на то, что легальность средств подтверждена самим банком, доступ к счету до сих пор не восстановлен. В техподдержке (заявка № 358055000) отказываются называть сроки разблокировки, заявляя, что "сроки не указаны", — говорится в обращении.

По его мнению, такие действия со стороны государственного финучреждения недопустимы в отношении военнослужащего во время военного положения. В связи с фактом удержания социальных выплат и нарушения ст. 1074 Гражданского кодекса Украины он подал жалобу в Национальный банк Украины (НБУ) для разблокирования средств.

Скриншот. Источник: Минфин

Финансовый мониторинг в ПриватБанке

Согласно части 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", ПриватБанк может блокировать счета для осуществления проверки в случае появления подозрений относительно легальности операций. В случае их подтверждения банк может отказаться в дальнейшем сотрудничать с клиентами. Это может произойти по следующим причинам:

Операции клиента на основе внутренних критериев относятся к рисковым;

Клиент отказался предоставить документы банку для проверки;

Подана (по требованию банка) ложная информация;

Банк не смог идентифицировать лицо, в интересах которого происходили финоперации.

Чаще всего банк блокирует сотрудничество из-за подозрительных платежей, переводов по счетам. Также под финмониторинг можно попасть, если:

превысить денежный оборот, указанный при открытии счета;

возникнет подозрение, что счетом пользуются посторонние лица;

по клиенту есть негативные данные от других банковских учреждений;

клиент ежедневно получает переводы и снимает наличные.

На портале "Минфин" также отметили, что во избежание угрозы проведения финмониторинга нежелательны операции с криптовалютой и с казино.

ПриватБанк и актуализация данных

Чтобы предотвратить такое развитие событий, клиенты банка должны заблаговременно подтверждать идентификационные данные. Речь идет о процедуре актуализации персональных сведений.

Гражданин должен подать о себе информацию в установленный срок, даже если она не претерпела изменений. Только на основе обновленных данных возможно дальнейшее обслуживание счетов.

В случае необходимости и при появлении рисков банк за месяц должен прислать требование пройти актуализацию данных. Для каждого конкретного клиента применяют индивидуальный период. Как правило, такую процедуру необходимо проходить не реже, чем раз в пять лет.

