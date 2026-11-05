Украинский военный пишет на бумаге. Фото: Генштаб/Telegram

В ноябре 2026 года украинские военнослужащие должны получить денежное довольствие за октябрь. Выплаты включают основное содержание, боевые доплаты, премии и другие надбавки. Однако не исключено, что деньги могут поступить позже, чем обычно, из-за задержек с документами, проблем с финансированием или технических сбоев.

Новини.LIVE рассказывают, до какого числа защитники должны получить деньги на карты.

Реклама

Когда военным поступят выплаты за октябрь

Согласно информации на официальном сайте Министерства обороны Украины, опубликованной в Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащих, деньги за предыдущий месяц должны выплачиваться до 20 числа.

Следовательно, денежное довольствие за октябрь 2026 года военные должны получить до 20 ноября. В то же время это не означает, что средства обязательно поступят на банковскую карту именно в последний день установленного срока.

Если государственное финансирование поступает в воинскую часть с задержкой, ее финансовая служба должна перечислить деньги военнослужащим в течение трех дней после получения средств.

Читайте также:

Выплаты могут поступать в разные даты. Основное денежное довольствие обычно выплачивают до 15 числа, а боевые доплаты, премии и другие надбавки часто перечисляют после 20 числа.

Почему военным могут задержать боевые доплаты в ноябре

Задержки денежного обеспечения возможны в течение года, в том числе и в ноябре. Чаще всего такие проблемы возникают в начале года из-за бюджетных процедур, бюрократических вопросов и обновления финансовых документов.

В январе воинские части переоформляют личные дела военнослужащих и готовят новые заявки на финансирование. Из-за этого начисление и перечисление денег иногда затягиваются.

Однако задержки могут возникать и по другим причинам. Среди наиболее распространенных:

Задержка документов. Воинская часть может несвоевременно передать данные, необходимые для начисления выплат.

Ошибки в финансовых заявках. Если документы оформлены неправильно, их приходится исправлять. Это может задержать поступление средств.

Технические проблемы с платежами. Сбои в работе платежных систем могут замедлить перевод денег на банковские счета военнослужащих.

Последствия российских обстрелов. Повреждение критически важной инфраструктуры может нарушить работу банков и других финансовых сервисов.

Если боевые доплаты или другие выплаты не поступили в обычный срок, военнослужащему следует обратиться в финансовую службу своей воинской части. Там можно выяснить причину задержки и уточнить информацию о начислении средств.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько получат в ноябре мобилизованные украинцы, проходящие БЗВП. Обучение длится примерно 51 день, и в этот период новобранцам начисляют минимальную выплату. По завершении подготовки сумма зависит от должности, условий службы и выполняемых задач.

Также Новини.LIVE писали, что правительство готовит изменения в денежном обеспечении военнослужащих. Защитникам планируют повысить выплаты с 2027 года. Соответствующие поправки уже внесены в проект госбюджета.