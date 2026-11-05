Выплаты военнослужащим: когда поступят деньги в ноябре
В ноябре 2026 года украинские военнослужащие должны получить денежное довольствие за октябрь. Выплаты включают основное содержание, боевые доплаты, премии и другие надбавки. Однако не исключено, что деньги могут поступить позже, чем обычно, из-за задержек с документами, проблем с финансированием или технических сбоев.
Новини.LIVE рассказывают, до какого числа защитники должны получить деньги на карты.
Когда военным поступят выплаты за октябрь
Согласно информации на официальном сайте Министерства обороны Украины, опубликованной в Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащих, деньги за предыдущий месяц должны выплачиваться до 20 числа.
Следовательно, денежное довольствие за октябрь 2026 года военные должны получить до 20 ноября. В то же время это не означает, что средства обязательно поступят на банковскую карту именно в последний день установленного срока.
Если государственное финансирование поступает в воинскую часть с задержкой, ее финансовая служба должна перечислить деньги военнослужащим в течение трех дней после получения средств.
Выплаты могут поступать в разные даты. Основное денежное довольствие обычно выплачивают до 15 числа, а боевые доплаты, премии и другие надбавки часто перечисляют после 20 числа.
Почему военным могут задержать боевые доплаты в ноябре
Задержки денежного обеспечения возможны в течение года, в том числе и в ноябре. Чаще всего такие проблемы возникают в начале года из-за бюджетных процедур, бюрократических вопросов и обновления финансовых документов.
В январе воинские части переоформляют личные дела военнослужащих и готовят новые заявки на финансирование. Из-за этого начисление и перечисление денег иногда затягиваются.
Однако задержки могут возникать и по другим причинам. Среди наиболее распространенных:
- Задержка документов. Воинская часть может несвоевременно передать данные, необходимые для начисления выплат.
- Ошибки в финансовых заявках. Если документы оформлены неправильно, их приходится исправлять. Это может задержать поступление средств.
- Технические проблемы с платежами. Сбои в работе платежных систем могут замедлить перевод денег на банковские счета военнослужащих.
- Последствия российских обстрелов. Повреждение критически важной инфраструктуры может нарушить работу банков и других финансовых сервисов.
Если боевые доплаты или другие выплаты не поступили в обычный срок, военнослужащему следует обратиться в финансовую службу своей воинской части. Там можно выяснить причину задержки и уточнить информацию о начислении средств.
Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько получат в ноябре мобилизованные украинцы, проходящие БЗВП. Обучение длится примерно 51 день, и в этот период новобранцам начисляют минимальную выплату. По завершении подготовки сумма зависит от должности, условий службы и выполняемых задач.
Также Новини.LIVE писали, что правительство готовит изменения в денежном обеспечении военнослужащих. Защитникам планируют повысить выплаты с 2027 года. Соответствующие поправки уже внесены в проект госбюджета.