Украинские военные. Фото: Генштаб/Telegram

В ноябре 2026 года военнослужащие будут получать базовое денежное довольствие и дополнительные выплаты за выполнение боевых и специальных задач. Минимальная сумма составляет 20 130 грн, а размер доплат зависит от должности, звания, выслуги лет, района службы и характера работы. За отдельные задачи предусмотрены вознаграждения.

О том, как начисляются выплаты военнослужащим, рассказало издание АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Из чего состоит денежное довольствие военных

Порядок выплат военнослужащим определен приказом Министерства обороны № 260. Денежное обеспечение включает основные ежемесячные выплаты, дополнительные вознаграждения и единовременную помощь.

К основным выплатам относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Кроме того, военнослужащие могут получать доплаты за особенности прохождения службы, квалификацию, выполнение специальных задач и службу в Силах специальных операций.

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Отдельно военнослужащим может выплачиваться единовременное пособие. В частности, за морскую службу, парашютные прыжки, водолазные работы, противоминную деятельность и боевое дежурство. К таким выплатам относятся также пособие на оздоровление, для решения социально-бытовых вопросов и выплата после заключения первого контракта.

От чего зависит сумма выплат военнослужащему

Единой суммы денежного обеспечения для всех военнослужащих нет. На размер выплат влияют должность, воинское звание, выслуга лет, вид войск, место службы и характер задач.

Для отдельных военнослужащих, в частности в Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций, предусмотрены особые условия начисления.

Боевые вознаграждения выплачиваются дополнительно к основному денежному обеспечению. Их сумма зависит от выполняемых задач, уровня опасности и района службы.

До 100 000 грн за участие в боевых действиях

Военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боях или выполняют определенные боевые задачи, могут получать до 100 000 грн дополнительного вознаграждения в месяц.

Деньги начисляются пропорционально времени фактического выполнения таких задач.

Основаниями для выплаты могут быть:

ведение боевых действий на линии соприкосновения;

обнаружение воздушных целей противника в районах боевых действий;

выполнение полётов в воздушном пространстве таких районов;

огневое поражение противника ракетными войсками, артиллерией или ПВО;

выполнение задач на территории противника;

поражение воздушных и морских целей;

выполнение задач кораблями, катерами и судами;

работа медицинского персонала в районах боевых действий;

отпор вооруженному нападению на охраняемые объекты;

разминирование в районах выполнения боевых задач.

До 50 000 грн за службу на пунктах управления

Военнослужащие, выполняющие задачи на пунктах управления бригад, полков, батальонов, отрядов, центров и других формирований, могут получать до 50 000 грн в месяц.

Речь идет о пунктах, из которых осуществляется управление подразделениями, участвующими в боевых действиях. При этом такие пункты могут располагаться за пределами непосредственной зоны боевых действий.

Данное вознаграждение не распространяется на военнослужащих подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящих в состав соответствующих пунктов управления.

До 30 000 грн за специальные и боевые задачи

За выполнение определенных боевых и специальных задач за пределами района непосредственного столкновения с противником предусмотрено вознаграждение до 30 000 грн в месяц.

Ее могут получать военнослужащие, которые:

проходят коллективную подготовку в ходе восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

руководят группировками войск на развернутых пунктах управления Генштаба;

работают в соответствующих группах в регионах, где ведутся боевые действия;

осуществляют разминирование за пределами районов боевых действий;

обеспечивают группировки непосредственно в районах боевых действий;

осуществляют противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.

До 10 000 грн за службу в тылу

Дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 768.

Ее выплачивают пропорционально времени выполнения служебных обязанностей военнослужащим, которые не получают других дополнительных вознаграждений.

В то же время средства не начисляются за период отпуска с сохранением денежного довольствия, а также отдельным категориям военнослужащих, находящихся в распоряжении командования или освобожденных от должностей.

Выплата также не предусмотрена для курсантов, военнослужащих, командированных на обучение в учебные воинские части, и отдельных категорий личного состава резервных и запасных подразделений.

Если военнослужащий имеет право на несколько таких вознаграждений, ему выплачивают одно — самое большое в расчете на день.

До 170 000 грн за выполнение задач в определенных районах

Размер отдельных боевых вознаграждений зависит от того, насколько близко к противнику военнослужащий выполняет задачи. Выплаты начисляются пропорционально количеству дней пребывания в соответствующей зоне.

До 170 000 грн в месяц могут выплачивать за выполнение задач:

до взводного опорного пункта включительно;

во время наступательных, контрнаступательных или контратакующих действий;

на временно оккупированной территории Украины;

на территории между позициями Сил обороны и противника;

непосредственно на территории противника.

До 70 000 грн в месяц предусмотрено за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если военнослужащий в течение одного месяца выполнял задачи в разных районах, вознаграждение рассчитывается отдельно за каждый день пребывания в соответствующей зоне, а затем суммируется.

При наличии предусмотренных оснований такая выплата может начисляться дополнительно до 100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях.

До 40 000 грн в сутки за штурмовые задачи

За штурмовые действия с захватом позиций военнослужащим могут выплачивать 40 000 грн в сутки. Речь идет о выполнении задач непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника.

За восстановление или возвращение позиций, захваченных противником в глубине собственной обороны, предусмотрена выплата 20 000 грн в сутки.

Если в течение суток военнослужащий имеет основания для получения обоих вознаграждений, ему начисляют большую сумму — 40 000 грн.

Для получения средств необходимо документально подтвердить выполнение задания. Командир воинской части направляет соответствующее ходатайство в орган военного управления. После его рассмотрения выдается подтверждение, на основании которого оформляется приказ о выплате.

100 000 грн за захват военнопленного

Отдельное вознаграждение предусмотрено за непосредственный захват военнопленного.

За каждого захваченного военнопленного подразделению или группе, выполнившей задание, начисляется 100 000 грн.

Сумму распределяют между участниками с учетом личного вклада каждого военнослужащего.

15 000 грн за подтвержденный результат боя

Военнослужащий или группа могут получить 15 000 грн за подтвержденный результат выполнения боевой задачи в стрелковом или рукопашном бою.

Для назначения выплаты необходимо подтвердить выполнение установленных условий. В частности, предусмотрена видеофиксация соответствующего результата.

Каков максимальный размер боевых выплат

Лимит в 460 000 грн в месяц касается определенных категорий боевых вознаграждений. Он состоит из трех основных выплат:

до 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях;

до 170 000 или 70 000 грн — в зависимости от района выполнения задач;

40 000 или 20 000 грн в сутки — за соответствующие штурмовые задачи.

Если общая сумма по этим трем категориям превышает 460 000 грн в месяц, выплату ограничивают установленным лимитом.

При этом в него не включаются отдельные виды выплат. В частности, базовое денежное обеспечение, пособие после заключения первого контракта, 100 000 грн за каждого захваченного военнопленного и 15 000 грн за каждый подтвержденный результат боя.

Таким образом, итоговая сумма выплат военнослужащему в ноябре будет зависеть от должности, звания, стажа службы, вида вооруженных сил, района выполнения задач и количества дней участия в боевых или специальных операциях.

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