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Главная Финансы До 100 % оклада: какие надбавки могут начисляться военнослужащим

До 100 % оклада: какие надбавки могут начисляться военнослужащим

Ua ru
30 октября 2026 18:01
Денежное обеспечение военнослужащих: какие доплаты можно получать ежемесячно Генштаб/Telegram
Военнослужащий на боевом задании. Фото: Генштаб/Telegram

Денежное довольствие военнослужащих зависит не только от должности, звания и стажа службы. На общую сумму также влияют надбавка за особенности прохождения службы, ежемесячная премия и доплата за работу с секретными документами. Размер этих выплат определяется в соответствии с установленными правилами. В то же время при наличии ряда оснований премию могут отменить.

О том, как и кому начисляют надбавки, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.

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Какие дополнительные выплаты могут получать военные

Денежное довольствие военнослужащих состоит из нескольких частей. Помимо должностного оклада, выплат за воинское звание и выслугу лет, военные могут получать надбавки и премии. Именно эти дополнительные выплаты могут объяснять, почему военнослужащие с одинаковыми званиями и должностями получают разные суммы.

Порядок начисления денежного довольствия определяет, в частности, приказ Министерства обороны Украины № 260.

Надбавка за особенности прохождения службы

Надбавка за особенности прохождения службы (НОПС) является одной из составляющих денежного обеспечения военнослужащих. Ее размер определяется в процентах от суммы трех выплат:

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  • должностного оклада;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет.

Согласно приведенным правилам, размер надбавки может достигать 100% этой суммы.

На то, сколько именно начислят военнослужащему, влияют направление его работы, специфика задач подразделения и условия прохождения службы.

Ежемесячная премия и доплата за секретность

Еще одна составляющая денежного обеспечения — ежемесячная премия. Ее размер определяется в соответствии с установленными в Министерстве обороны правилами и показателями для соответствующих тарифных разрядов. Премию выплачивают военнослужащим с учетом выполнения ими служебных обязанностей и других предусмотренных условий.

Дополнительные средства также могут получать военнослужащие, имеющие соответствующий допуск и постоянно работающие с секретными документами или сведениями. Размер доплаты зависит от уровня секретности информации.

Предусмотрены следующие проценты от должностного оклада:

  • 10% — за работу с информацией под грифом "Секретно";
  • 15% — за работу с информацией под грифом "Совершенно секретно";
  • 20% — за работу с информацией с грифом "Особой важности".

Такие доплаты начисляются за соблюдение установленных требований к допуску и работе с секретными сведениями.

За что военнослужащему могут уменьшить премию

Дополнительные выплаты не всегда остаются неизменными. При определенных обстоятельствах командование может принять решение об уменьшении премии или ее невыплате в соответствии с установленным порядком.

Основаниями для этого могут быть:

  • нарушение воинской дисциплины;
  • ненадлежащее или небрежное исполнение служебных обязанностей;
  • наложение дисциплинарного взыскания, в частности выговора или строгого выговора;
  • привлечение к административной или уголовной ответственности.

Таким образом, размер денежного довольствия зависит не только от должности, звания и выслуги лет. На сумму, которую военнослужащий получает ежемесячно, также влияют условия службы, выполнение служебных обязанностей и право на дополнительные выплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из военных начислят 10, 30, 50 и 100 тысяч гривен в ноябре. На размер выплат влияют должность, звание, продолжительность службы, род войск, место прохождения службы и характер выполняемых задач. Отдельные правила действуют для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Также Новини.LIVE писали, какую сумму материальной помощи могут получить военные. Ее предоставляют один раз в год при наличии предусмотренных законодательством оснований. Для подтверждения права на выплату необходимо предоставить документы, удостоверяющие соответствующие обстоятельства.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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