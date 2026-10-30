До 100 % оклада: какие надбавки могут начисляться военнослужащим
Денежное довольствие военнослужащих зависит не только от должности, звания и стажа службы. На общую сумму также влияют надбавка за особенности прохождения службы, ежемесячная премия и доплата за работу с секретными документами. Размер этих выплат определяется в соответствии с установленными правилами. В то же время при наличии ряда оснований премию могут отменить.
О том, как и кому начисляют надбавки, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.
Какие дополнительные выплаты могут получать военные
Денежное довольствие военнослужащих состоит из нескольких частей. Помимо должностного оклада, выплат за воинское звание и выслугу лет, военные могут получать надбавки и премии. Именно эти дополнительные выплаты могут объяснять, почему военнослужащие с одинаковыми званиями и должностями получают разные суммы.
Порядок начисления денежного довольствия определяет, в частности, приказ Министерства обороны Украины № 260.
Надбавка за особенности прохождения службы
Надбавка за особенности прохождения службы (НОПС) является одной из составляющих денежного обеспечения военнослужащих. Ее размер определяется в процентах от суммы трех выплат:
- должностного оклада;
- оклада по воинскому званию;
- надбавки за выслугу лет.
Согласно приведенным правилам, размер надбавки может достигать 100% этой суммы.
На то, сколько именно начислят военнослужащему, влияют направление его работы, специфика задач подразделения и условия прохождения службы.
Ежемесячная премия и доплата за секретность
Еще одна составляющая денежного обеспечения — ежемесячная премия. Ее размер определяется в соответствии с установленными в Министерстве обороны правилами и показателями для соответствующих тарифных разрядов. Премию выплачивают военнослужащим с учетом выполнения ими служебных обязанностей и других предусмотренных условий.
Дополнительные средства также могут получать военнослужащие, имеющие соответствующий допуск и постоянно работающие с секретными документами или сведениями. Размер доплаты зависит от уровня секретности информации.
Предусмотрены следующие проценты от должностного оклада:
- 10% — за работу с информацией под грифом "Секретно";
- 15% — за работу с информацией под грифом "Совершенно секретно";
- 20% — за работу с информацией с грифом "Особой важности".
Такие доплаты начисляются за соблюдение установленных требований к допуску и работе с секретными сведениями.
За что военнослужащему могут уменьшить премию
Дополнительные выплаты не всегда остаются неизменными. При определенных обстоятельствах командование может принять решение об уменьшении премии или ее невыплате в соответствии с установленным порядком.
Основаниями для этого могут быть:
- нарушение воинской дисциплины;
- ненадлежащее или небрежное исполнение служебных обязанностей;
- наложение дисциплинарного взыскания, в частности выговора или строгого выговора;
- привлечение к административной или уголовной ответственности.
Таким образом, размер денежного довольствия зависит не только от должности, звания и выслуги лет. На сумму, которую военнослужащий получает ежемесячно, также влияют условия службы, выполнение служебных обязанностей и право на дополнительные выплаты.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из военных начислят 10, 30, 50 и 100 тысяч гривен в ноябре. На размер выплат влияют должность, звание, продолжительность службы, род войск, место прохождения службы и характер выполняемых задач. Отдельные правила действуют для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.
Также Новини.LIVE писали, какую сумму материальной помощи могут получить военные. Ее предоставляют один раз в год при наличии предусмотренных законодательством оснований. Для подтверждения права на выплату необходимо предоставить документы, удостоверяющие соответствующие обстоятельства.