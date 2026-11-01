Украинский военный в боевой экипировке. Фото: Reuters

В мире используются различные подходы к оплате военной службы. В одних армиях военнослужащие получают стабильный оклад и дополнительные выплаты за выполнение отдельных задач. В других значительная часть дохода зависит от условий службы и участия в боевых действиях. В Украине денежное обеспечение состоит из основных выплат и дополнительных вознаграждений.

В информационном агентстве МОУ АрмияInform рассказали, сколько получают пехотинцы в армиях мира, передают Новини.LIVE.

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Каковы базовые зарплаты пехотинцев за рубежом

В разных армиях размер денежного обеспечения зависит от звания, выслуги лет и других условий службы.

По приведенным в материале оценкам, базовые выплаты составляют:

США — от 2 634 до 3 197 долларов в месяц для отдельных категорий рядового состава;

Великобритания — примерно от 1 820 до 2 650 долларов в месяц;

Французский иностранный легион — от 2 150 до 3 800 долларов в месяц во время боевого развертывания.

Эти суммы не являются универсальными для всех военнослужащих. Фактические выплаты зависят от звания, опыта, должности, условий службы и дополнительных надбавок.

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В некоторых армиях за службу в опасных районах предусмотрены отдельные доплаты.

В частности, в США выплата Hostile Fire Pay может составлять 225 долларов в месяц. В Великобритании дополнительные выплаты за участие в операциях могут достигать примерно 37 долларов в сутки.

Однако общая сумма зависит от конкретной миссии, условий службы и права военнослужащего на соответствующие выплаты. Базовая зарплата и доплаты за боевые задания могут существенно различаться.

Сколько могут получать пехотинцы в Украине

В Украине денежное обеспечение военнослужащих состоит из основных выплат и дополнительных вознаграждений. Сумма зависит от должности, звания, выслуги лет, места службы и выполненных задач.

Для пехотинцев, выполняющих соответствующие боевые задачи, предусмотрены следующие дополнительные выплаты:

20 000 грн в месяц (440 долларов) — базовая ставка, указанная в материале;

10 000 грн в сутки (220 долларов) — за выполнение задач непосредственно на боевых позициях;

20 000 грн в сутки (440 долларов) — за участие в ударно-поисковых действиях, в частности в разведке, эвакуации, уничтожении небольших групп противника и возвращении на свои позиции;

40 000 грн в сутки (880 долларов) — за штурмовые действия с продвижением вперёд.

Также предусмотрены отдельные вознаграждения за конкретные боевые результаты, в частности за взятие противника в плен или уничтожение врага в контактном бою при установленных условиях. Силы обороны Украины

В то же время эти суммы не начисляются автоматически за каждый день службы. Выплаты зависят от фактически выполненных задач и должны быть подтверждены в установленном порядке.

Сколько можно получить за месяц на передовой

Например, если военнослужащий получает базовые 20 000 грн, имеет 21 день выполнения задач на боевых позициях и отдельно один день штурмовых действий, его выплата будет зависеть от того, за какие именно дни подтверждено право на соответствующие вознаграждения.

Если все 21 день оплачиваются по ставке 10 000 грн, а штурм происходил дополнительно в другой день, расчет будет следующим:

базовое денежное обеспечение — 20 000 грн;

выплата за 21 день на позициях — 210 000 грн;

вознаграждение за один день штурмовых действий — 40 000 грн.

Общая сумма составит 270 000 грн (около 6 000 долларов) в месяц до учета других возможных выплат и удержаний.

Где пехотинцы могут получать больше всего

По оценкам, приведенным в материале, максимальные месячные выплаты в боевых условиях могут составлять:

Украина (активный боевой месяц) — примерно 6 000 долларов;

США (со всеми надбавками) — около 5 000–5 500 долларов;

Французский иностранный легион (самая горячая миссия) — до 3 800 долларов;

Польша (на передовой) — около 1 850 долларов.

В агентстве отметили, что по уровню оплаты активного участия в боевых действиях украинские военные могут конкурировать лишь с сотрудниками частных военных компаний. В то же время украинские защитники служат в составе государственной армии и имеют предусмотренные законом социальные гарантии, пенсионное обеспечение и правовую защиту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие надбавки получат украинские военнослужащие в ноябре 2026 года. В зависимости от обстоятельств надбавки могут составлять 10 000, 30 000, 50 000 или 100 000 грн в месяц. За выполнение отдельных задач начисляются дополнительные суммы.

Также Новини.LIVE писали, что будет с выплатами военнослужащим в 2027 году. В правительстве заговорили о повышении денежного обеспечения. Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал соответствующие предложения и поручил проработать эти вопросы.