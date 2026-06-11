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Главная Финансы В Украине упали цены на популярную ягоду: сколько платят покупатели

В Украине упали цены на популярную ягоду: сколько платят покупатели

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 18:35
Цены на клубнику в Украине резко упали: сколько теперь стоит килограмм
Женщина с клубникой, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине цены на клубнику снижаются. Так, 11 июня килограмм ягод можно купить по цене от 80 до 170 гривен. При этом еще на прошлой неделе клубнику продавали по 100–190 гривен за килограмм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Цены на клубнику сейчас

Цены упали после того, как в Украине стало больше теплой и солнечной погоды. Клубника начала быстрее созревать, соответственно на рынке для потребителей увеличилось предложение. При этом спрос на клубнику, как отмечается, находится на стабильно высоком уровне. Это приводит к снижению отпускных цен на ягоды.

Что будет дальше с ценами

Ожидается, что тенденция к удешевлению сохранится. 11 июня клубника в Украине уже стоит в среднем на 11% дешевле, чем в прошлом году.

"И это не предел, поскольку предложение на рынке продолжает расти, тогда как качество предлагаемой ягоды не всегда устраивает потребителей", — говорится в сообщении.

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Поэтому весьма вероятно, что клубника будет дешеветь и в последующие дни.

Ранее Новини.LIVE объясняли, какие изменения произошли с ценами на фрукты. Так, продукция, которую завозят из-за границы, стала для потребителей дороже. Зато другие позиции подешевели в связи с сезонностью и увеличением предложения на рынке.

Еще Новини.LIVE писали, почему в Украине подорожает хлеб. По словам председателя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на цены влияет дорогостоящее выращивание и производство продуктов.

"Стоимость обработки гектара земли выросла примерно на 35—40%, а с этого гектара мы соберем столько же, сколько и в прошлом году", — подчеркнул экономист.

В ближайшие месяцы производители хлеба будут сдерживать цены, чтобы избежать резких колебаний на рынке. Но, несмотря на это, ожидается, что в дальнейшем хлеб подорожает почти на 6%.

цены в Украине клубника цены на продукты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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